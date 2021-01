Documentary+, una nueva plataforma gratuita para ver documentales en web y aplicaciones sin registro

Ayer se lanzó Documentary+, una plataforma de streaming centrada en documentales que por el momento es totalmente gratuita y no exige registro para usarla, como cuentan nuestros compañeros de Xataka Home.

En nuestro caso, la hemos probado desde la web ya enlazada, desde móvil, en aplicaciones para iOS y Android, y desde un Amazon Fire Stick TV 4K. También tiene aplicación para Roku y Apple TV, y la pena es que, por el momento, no vemos opción para cambiar de idioma de audio o de subtítulos.





Un buen catálogo y calidad considerando su gratuidad

Documentary+ es una grata sorpresa desde el momento en que abrimos su interfaz e incluso sus contenidos. Es muy ordenada y limpia, que solamente pone un anuncio antes de reproducir cada documentales. Tiene buscador, y contenidos ordenados por géneros.

Así explica el servicio Bryan Mooser, cofundador de Documentary+:

«Nunca ha habido una época tan emocionante para la no ficción. Estamos viendo a nuevos directores visionarios emerger y el streaming ha dado a las películas documentales nuevas audiencias globales. Con Documentary+ no solo estamos construyendo un hogar para algunos de los mejores documentales de nuestro tiempo, sino también dando a los creadores otra opción para su distribución a medida que la competencia continúa incrementándose».

En cuanto a calidad de imagen, tampoco decepciona. Ofrece unos 100 documentales en resolución 1080p y códec H.264/AVC, a unos 6 Mbps de bitrate máximo. No es lo mejor de lo mejor, pero no está nada mal para permitirnos ver tanto sin pagar un céntimo.

Entre los títulos hay joyas como ‘The Imposter‘, ‘Making Apes‘, ‘Requiem for the American dream‘ o ‘Hype!‘. Quien quiera calidad no echará de menos posibilidades, pero el problema será que, sin subtítulos, se hará difícil seguir el vídeo para personas para las que el inglés no sea lengua nativa.

Vía | Flatpanels