Dos candidatos alteños fueron infectados por Covid-19

Fuente: El Alteño

Óscar Huanca de Venceremos y Óscar Chirinos del MPS, ambos candidatos a la Alcaldía de El Alto, fueron infectados por la pandemia del coronavirus y piden a la población “no subestimar” el poder del Covid-19.

“Lamentablemente esta vez me tocó a mí”, confirmó anoche a El Alteño el candidato a la alcaldía de El Alto Óscar Huanca, quien hace días imprimía el acelerado de su campaña proselitista con la intención de ganar las elecciones municipales del 7 marzo.

Por su parte, Óscar Chirinos dirigente candidato a la Alcaldía afirmó que se encuentra aislado en su domicilio.

“Efectivamente queros informales que estoy aislado por el Covid-19”, informó el candidato quien la anterior se mana estaba en reuniones permanentes afinando la lista de sus candidatos.

Delicados de salud

El Alteño tomó contacto con Óscar Huanca a quien se lo escuchaba con la voz ronca y él cuenta que aún está delicado de salud y bajo observación médica quienes supuestamente le informaron que ya está estable pero debe mantener aislamiento hasta salir del mal.

Huanca no sabe donde se infectó, pero asegura que vencerá a la enfermedad que tanto daño esta haciendo a la humanidad. “Uno diría que el coronavirus toca la puerta. No ocurre nada de eso, lo único que puedo contarles es que uno de da cuenta cuando siente dolores insoportables en los huesos y pulmones”, dijo el candidato que a la vez está preocupado de su salud.

“Yo sé que voy a vencer a este maldito coronavirus, he mejorado mucho, pero los dolores son insoportables por eso pido al pueblo alteño desde mi aislamiento no subestimar al coronavirus”, declaró el candidato al comentar que políticamente está firme y con el deseo de alcanzar sus metas políticas.

“Volveré pronto”

Por su parte, Óscar Chirinos del Movimiento Por La Soberanía (MPS), informó que recuperó algo, pero por recomendación médica debe seguir bajo cuidados intensivos.

“Los médicos me dicen que ya estoy pasando lo peor, eso es lo que más anima más y sobre todo la alegría de mis hijas”, dijo el candidato al comentar que varias noches pasó sin dormir porque había el riesgo de no despertarse más.

“Por consejo de mis amigos, lo que he hecho es no dormir en los días más difíciles porque hay el riesgo de no despertar más”, declaró el candidato quien a la vez cuenta que aún siente dolores en los pulmones.

“Todavía siento dolores en los pulmones, no sé qué pasará pero me voy a recuperar” dijo el político que también espera salir de su encierro para hacer campaña política.

Con la experiencia que están pasando, los dos anunciaron que su campaña política estará inspirada en la emergencia que están pasando y la experiencia que están viviendo y contarán a la gente los que se siente para que los alteños no caigan en las garras del coronavirus.

“Yo pido al pueblo que se cuiden lo más que puedan”, dijo Óscar Huanca, mientras que Óscar Chirinos sugiere a la población alteña no subestimar al letal virus. “Lo único que les puedo decir que esto no es chiste”, dijo el entrevistado.