Dos payasos en La Paz son acusados de pedir fotos desnuda a una menor de 12 años

Fuente: Unitel

La tarde de este martes, uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendieron a dos hombres que trabajaban como payasos, quienes han sido acusados de pedir fotografías íntimas a una menor de 12 años.

“Me están diciendo que yo he pedido fotos desnuda (a la menor). La semana pasada me han robado mi celular, me han asaltado”, indicó uno de los jóvenes que fue aprehendido.

​William Calderón, director de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas informó que el padre de una menor denunció que un hombre de 25 años y otro de 18 años, le pidieron fotos desnuda a su hija de 12 años.

El padre de la menor se dio cuenta de la situación, cuando revisó el celular de su hija y encontró las conversaciones de los dos hombres.

Calderón explicó que se encuentran en poder de los celulares de ambos hombres, y revisarán las conversaciones.

“Los llevamos aprehendidos por corrupción de menores. De acuerdo a la investigación, el caso se puede ampliar a pornografía”, manifestó Calderón.