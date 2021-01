Educación confirma clases en febrero, pero no la modalidad

El director distrital de Cochabamba 1, Jhonny Rivera, confirmó que las clases de primaria y secundaria comenzarán en febrero, pero aún no saben qué modalidad utilizarán.

“Solo sabemos que las clases iniciarán el primer día lunes de febrero, pero la modalidad todavía está incierta, no sabemos cuál será. Estamos esperando la instrucción del Ministerio de Educación”, dijo.

Sobre la educación virtual explicó que sirvió como alternativa ante la panemia, pero no tuvo el alcance deseado. “La modalidad virtual no ha tenido tanta incidencia en los estudiantes. Hubo un porcentaje, que supera el 50%, que tuvo acceso, pero el resto no siempre pudo tener conexión por su situación económica y social”, aseveró.

Incluso, afirmó que fue “un tanto discriminatoria”, y que no llegó a todos los estudiantes de manera universal.

La anterior semana se llevó a cabo un encuentro pedagógico a nivel departamental y nacional para determinar cuáles serán las modalidades para las clases escolares en 2021.

Aún no entregaron las conclusiones finales a la Dirección Departamental de Educación (DDE), pero estiman que cada lugar adoptará un mecanismo según su contexto y circunstancia respecto al coronavirus.

“El tratamiento no será homogéneo, sino de acuerdo a las características de cada región. Rivera aseguró que en Cercado la modalidad virtual tuvo una efectividad de casi el 100%, pero no ocurrió lo mismo en las zonas alejadas, por lo que deben replantearse otros mecanismos.

Sobre la capacitación a los maestros, afirmó que se logró dotar de herramientas digitales para que puedan encarar las clases en línea. Sin embargo, reconoció que aún falta y seguirán con los talleres este año.