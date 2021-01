Ejecutivo alista una ley que incluye un “aislamiento forzado” de días

En lo que va de la administración de Luis Arce Catacora, se promulgaron 13 decretos supremos y una ley para enfrentar la pandemia de la Covid-19; además de estar preparando otra norma denominada “emergencia sanitaria” que incluye, entre otras cosas, un “aislamiento forzado” aplicado por regiones y sólo por días.

Ante los múltiples pedidos de cuarentena rígida, que es rechazada por el Gobierno, el Ejecutivo trabaja en una alternativa a la que denominará “aislamiento forzado”, además de otorgar mayor poder de decisión al Ministro de Salud para enfrentar la pandemia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que actualmente se atiende la crisis mediante la Ley de Gestión de Riesgos (602), que está en manos de los militares, pero que ahora se requiere una norma específica para Salud.

“(Vamos a) darle al Ministro de Salud el control de la crisis que estamos viviendo, quitársela a los militares (…) y entregarlas a los científicos y al Ministro de Salud, por eso necesitamos dejar la Ley 602 y tener una ley específica para el sector salud”, sostuvo.

Sobre cuarentena rígida dijo que “hay la posibilidad en la región y en el mundo de hacer aislamiento forzado (…) por 14 días tienen que aislarse como una medida sanitaria”.

“Lo que hace es garantizar la salud de todos, una ley de emergencia sanitaria, es el nombre provisional que tiene esta ley, que aprobada en el gabinete tiene que pasar a la Asamblea”, aseguró.

Asimismo, la futura norma prevé regular la distribución de medicamentos y luchar contra la especulación, porque el problema de que no haya en las farmacias no es la importación, sino que llegan los medicamentos, pero estarían siendo acumulados.

“Se están acumulando las medicinas y no están llegando a las farmacias, no están llegando a los usuarios para hacer artificialmente incrementos de precios. No les digo que esto sea la regla, pero tenemos que evitar esto”, sostuvo.

Otras normas aprobadas

En la Gaceta Oficial del Estado, la primera norma promulgada fue de dos convenios referido a un proyecto de redes de protección social de emergencia por la crisis de la Covid-19.

Estos créditos otorgados fueron destinados para el pago del Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos.

Por otra parte, establece “protocolos y medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades económicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la Covid-19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual incremento de casos”.

También se define el “protocolo para el ingreso a territorio boliviano de las personas nacionales o extranjeras que ingresen por vía aérea, terrestre, fluvial o lacustre”.. Asimismo, se anularon las sanciones, infracciones y multas de los vehículos retenidos por infringir la cuarentena rígida.

También dispone uso del saldo de recursos de los Gobiernos subnacionales para contratar profesionales en salud, la internación de vacunas, medidas para la contención y reducción de contagios en la segunda ola, entre otras.

Control de lucha Covid-19 en Salud

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostiene que el control de la crisis de la pandemia debe estar a cargo del Ministerio de Salud, por lo que se hace necesario una nueva norma.

“La Ley 602 está a cargo del Viceministro de Defensa Civil, los COE departamentales, el nivel de control de riesgos lo encabeza el Ministro de Defensa, por lo tanto, los militares estaban a cargo de la crisis, lo más adecuado es que la crisis la controle el Ministro de Salud, migrar de los militares al control de los médicos. Necesitamos una ley en que la crisis la maneje el sector salud”, explicó Lima al indicar que esta futura norma no integra sanciones u otras medidas.