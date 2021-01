El abrazo de David Choquehuanca y Eva Copa en el velorio de El Mallku

El velorio de Felipe Quispe ‘El Mallku’ reunió a diversas figuras de la izquierda y el sindicalismo nacional, también estuvieron presentes autoridades, aunque no todas fueron recibidas de la misma manera: la ministra de la Presidencia, María Nela Prada fue increpada por la hija del líder indígena, mientras que el vicepresidente David Choquehuanca fue recibido por la familia y cercanos al fallecido.

Choquehuanca se encontró en el velorio de El Mallku con Eva Copa, la expresidenta del Senado que fue acogida por Felipe Quispe en la agrupación Jallala luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) decidiera apartarla de la candidatura a la Alcaldía de El Alto.

La foto de Choquehuanca y Copa abrazados, ambos con los ojos hundidos en llanto, se hizo viral en redes sociales.

Durante el velorio Copa se refirió a su relación con Felipe Quispe: “Cuando el MAS me aisló de sus filas, él me dio la mano y me dijo aquí nos vamos a parar firmes los aymaras y no vamos a claudicar. Me pidió ser fiel a mi convicción y al pueblo y así lo voy a hacer”, señaló.

Choquehuanca también habló del líder aymara: es un hermano que nos enseñado tanto, nos ha enseñado a perder el miedo, nos ha enseñado el camino de nuestros pueblos para encontrar su libertad. Ha despertado a nuestros pueblos, fue parte fundamental de la recuperación de la democracia en los años 70″, señaló el vicepresidente.

La mañana de este jueves los restos de Felipe Quispe fueron trasladados hasta la comunidad Ajaria Grande en el municipio de Achacachi, donde será enterrado.