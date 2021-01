El Día del Estado Plurinacional es un «engaño», afirma De la Cruz

Fuente: Página Siete

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, calificó al Día del Estado Plurinacional como un “engaño”, y apuntó que antes sí “valía la pena”. Lamentó que los indígenas sean “utilizados”.

“Al principio, el Día del Estado Plurinacional valía la pena. Al principio mis hermanos indígenas fueron incluidos y posteriormente fueron utilizados, así como actualmente somos utilizados. Si bien el Día del Estado Plurinacional fue importante, hoy en día terminó por ser un engaño”, declaró a radio Éxito.

Agregó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) “utilizó” a pueblos originarios para llegar al poder y que nadie del Gabinete Ministerial de Luis Arce es de representación aymara o quechua, tal como ocurrió en gestiones anteriores.

Manifestó que si bien apoyaron al binomio de Arce y David Choquehuanca en las elecciones generales del 18 de octubre del año pasado, la elección de autoridades del Ejecutivo quedó en manos de Evo Morales y Álvaro García Linera, que “impusieron” a personas que responden a la “vieja y nefasta” línea del partido oficialista.

“Nos sentimos engañados (…). Es un Estado Plurinacional de cliché, porque no representa (a los pueblos originarios y campesinos); basta con ver sus rostros (de los ministros)”, apuntó.

De la Cruz agregó que tras la redacción de la Constitución Política del Estado, se planteó un “auto gobierno” entre el Estado con las 36 naciones indígena-originarias del país; pero la actual gestión no representa la esencia “ni del ayllu” de ese proyecto.

Descalificó la participación de García Linera y de los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta y Carlos Romero, a quienes calificó de formar parte de la “vieja rosca” del MAS. Sin embargo, destacó que personas que trabajaron por el partido, como Jaime Solares, exdirigente de la COB, Felipe Quispe y él mismo no fueron tomados en cuenta para integrar el Ejecutivo.

“(Nosotros) no hemos conocido el poder, no hemos sido llamados por el poder; hemos sido marginados. Por eso esta decepción no va a parar”, lamentó.