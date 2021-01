El domingo, Evo Morales ya tosía y estuvo rodeado de 8 personas

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El domingo, en el ampliado departamental del MAS de Cochabamba, el expresidente Evo Morales ya tosía y estuvo rodeado en la testera de ocho personas, entre candidatos, exministros, dirigentes de organizaciones sociales y autoridades. El martes se confirmó que la exmandatario dio positivo a la prueba de Covid-19.

El 10 de este mes, según se ve en un video difundido por Radio Kawsachun Coca, Morales llegó al recinto del ampliado con barbijo y antes de entrar le desinfectaron las manos y le midieron la temperatura. Luego, el exmandatario entró dando la mano a quienes le saludaban.

Durante su discurso, en un momento dado, se le escuchó toser a Morales, quien interrumpió su alocución para tomar agua. Después, cuando le tocó hablar al exministro Juan Ramón Quintana, el exjefe de Estado volvió a toser.

Quintana en su discurso le dijo a Morales que estaba preocupado por su salud. “Me preocupa que no cuide su salud, lo necesitamos para muchos años. Lo necesitamos por mucho tiempo y necesitamos que conserve su salud, que conserve la vitalidad de sus ideas”, le expresó.

Además de Quintana, junto al expresidente estuvieron en la testera el excanciller Fernando Huanacuni, los candidatos a la Gobernación y al municipio de Cochabamba por el partido azul, Humberto Sánchez y Nelson Cox, respectivamente, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez y tres dirigentes de los sectores del MAS.

En el encuentro, los dirigentes políticos, candidatos y exministros lanzaron sendos discursos frente a la nutrida audiencia conformada también por postulantes a las subnacionales por el partido azul. En todo el evento se vio que la gran mayoría de los asistentes no portaba barbijo.

El senador Leonardo Loza, quien también participó en el ampliado, comentó que ese día, cuando no se sabían aún que el exmandatario estaba contagiado, se saludó con Morales. Anunció que se someterá a una prueba para saber si tiene Covid-19.

“Yo lo saludé, hasta ese momento él no sabía que tenía Covid-19, entre hoy y mañana me haré la prueba, estoy tranquilo. No tengo ningún síntoma”, dijo el legislador a los periodistas.

Después que varios medios informaran que Morales se contagió de la Covid-19, y después de que él lo negara, la noche del martes la Radio Kawsachun Coca, mediante un comunicado, confirmó que el expresidente dio positivo al mal y que estaba estable.

Morales, quien generalmente no usa barbijo ni cumple de manera estricta las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento, está internado en una clínica de la ciudad de Cochabamba. Medios locales dieron a conocer que está aislado en una habitación y que recibe tratamiento.

El dirigente del MAS Rodolfo Machaca declaró a Página Siete que el exjefe de Estado está estable y en franca recuperación.

“Él está estable, no tiene mayores complicaciones. Como todos hemos pasado por ahí, algunos somos fuertes, algunos somos débiles, él está en mejores condiciones (…). Los médicos están controlando sus síntomas. Como otras personas, él va a vencer al virus”, comentó.

En tanto, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, en una declaración escueta a este rotativo, afirmó que no está al tanto de la salud de Morales y que no tuvo contacto con él los últimos días.

“No tengo conocimiento. No me ha llamado ni él (Morales) ni su secretaria. Será o no será que está. Mentir sería que le diga que sí, ahora ha salido informaciones pero no me ha llamado para nada, no tengo conocimiento”, aseguró el dirigente.

Quispe pide a la Fiscalía procesar de oficio a Morales

El candidato a gobernador Rafael Quispe pidió a la Fiscalía que, tal como hizo con él, inicie un proceso penal de oficio contra Evo Morales por promover reuniones multitudinarias de personas en medio de la pandemia, con la agravante de que el exmandatario se contagió de Covid-19.

Quispe recordó que en abril de 2020 la Fiscalía le inició un proceso penal y casi lo mete preso por atentado a la salud, debido a una reunión en el área rural durante la emergencia sanitaria.

“Yo estaba reunido con 50 personas. Él (Morales) ha estado creo que con 5.000 y sin barbijo, y con enfermedad comprobada. Pido al señor Cossío (fiscal) que de la misma forma que ha actuado contra mi persona de oficio, también que lo haga de oficio, eso es lo que corresponde en el marco de la igualdad”, dijo.

Morales realizó concentraciones de personas al menos hasta el fin de semana en el Chapare, donde incluso habló sin barbijo ante los asistentes. En el MAS se confirmó que dio positivo a la prueba.

Quispe dijo que es una irresponsabilidad del expresidente realizar las concentraciones en el Chapare. Reprochó que Morales incluso haya negado en una primera instancia que tenía Covid-19. “Quiero ver qué responsabilidad tiene el Ministerio Público, que le siga de oficio (proceso). No pues, los del Ministerio Público se orinan viéndole al expresidente”, agregó. (Erbol).