El emotivo mensaje de Orlando Bloom a Katy Perry tras verla actuar en la Casa Blanca en honor a Joe Biden

Más allá de las obligadas lecturas políticas, la inauguración del mandato de Joe Biden en Washington pasará a la historia por haber recuperado la buena sintonía entre la Casa Blanca y el mundo del espectáculo. Una ansiada reconciliación que nos permitió volver a disfrutar ayer de un show digno de una gala de premios repleta de moda, gestos cómplices entre los asistentes y, por supuesto, actuaciones musicales para el recuerdo como las que ofrecieron Lady Gaga y Jennifer Lopez en dos momentos claves de la ceremonia.

Claro que no todo terminó una vez Joe Biden y Kamala Harris juraron su cargo. Nada más hacerlo, el presidente y la vicepresidenta se dirigieron a la Casa Blanca para continuar la fiesta rodeados de familia, amigos y nuevos compañeros de gabinete. Una celebración que duró varias horas y que culminó por todo lo alto con otra actuación inesperada: Katy Perry interpretando una preciosa versión de su himno Firework.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of «Firework.» 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021