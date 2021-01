El hombre que ejerce la principal influencia sobre las inversiones de Warren Buffett

Su tradicional socio definió el enfoque de inversión del CEO de Berkshire Hathaway

El socio comercial de Warren Buffett, Charlie Munger, definió el enfoque de inversión del CEO de Berkshire Hathaway y ayuda a que se mantenga disciplinado.

Así lo señaló la estrella de “Shark Tank”, Kevin O’Leary. “No hay nada malo con Warren Buffett, pero si quieres saber de dónde viene toda esa filosofía y quién mantiene a Warren Buffett en el camino recto, es Charlie Munger”, afirmó el jefe de O’Leary Funds y O’Leary Ventures, quien mencionó a Munger como una gran influencia en su propia estrategia de inversión.

“Tengo un pequeño Charlie Munger sobre mi hombro todos los días cuando miro un trato, y él sólo dice dos palabras, “Flujo de caja, flujo de caja”, dijo O’Leary, según un artículo de Business Insider.

Buffett elogió la inteligencia y la disciplina de su socio de 97 años. El multimillonario inversor describió en broma a Munger como el “abominable Don Nadie” durante la reunión de accionistas de Berkshire en 2014, al destacar el compromiso de su vicepresidente de rechazar todas las oportunidades menos las más convincentes.

O’Leary -cuyo apodo es “Señor Maravilloso”- ganó millones cuando vendió The Learning Company a Mattel en 1999. Sus inversiones en el “Tanque de tiburones” incluyen LovePop, Wicked Good Cupcakes y Geek My Tree.

El jefe de O’Leary Funds y O’Leary Ventures también explicó cómo Munger ha influido en su enfoque personal de la inversión. “Flujo de efectivo, eso es en lo que él cree”, dijo O’Leary. “Tengo un pequeño Charlie Munger en mi hombro todos los días cuando miro un trato, y él sólo dice dos palabras, “Flujo de caja, flujo de caja”.

Munger es “el hombre más astuto del mundo para hacer balances”, agregó O’Leary, quien además reconoció que Munger evita las apuestas especulativas y por lo tanto pierde muchas acciones que dan enormes ganancias.

“Pero debido a que se mantiene en el camino recto y estrecho en el flujo de efectivo, es un hombre increíblemente rico y exitoso”, dijo O’Leary. “No puedes equivocarte con el flujo de efectivo”.

Los consejos de Munger

Cabe recordar que en una entrevista virtual organizada por el Instituto de Tecnología de California, Munger se refirió a cómo navegar el cambio tecnológico, elogió a Costco y a Sequoia Capital, y le restó importancia a su filantropía. Aquí están las 22 mejores citas de la entrevista, en un artículo de Business Insider:

1. “Es notable cuánta ventaja a largo plazo ha obtenido la gente como nosotros al tratar de ser consistentemente no estúpidos en lugar de tratar de ser muy inteligentes”

2. “Ha sido un frenesí de actividad en el campo de la inversión. Casi todas las personas inteligentes son absorbidas por las finanzas a raíz del dinero. No me gusta nada. No creo que queramos que el mundo entero intente hacerse rico superando al resto del mundo en valores negociables”

3. “La tecnología es asesina así como una oportunidad”

4. “A largo plazo, las empresas de Estados Unidos se comportan más como la biología que como cualquier otra cosa. En la biología, todos los individuos mueren, al igual que todas las especies. Es sólo una cuestión de tiempo; en los negocios inevitablemente son golpeados”.

5. “Berkshire es dueño del ferrocarril Burlington Northern. No se puede pensar en un negocio más anticuado que el del ferrocarril. ¿Quién va a crear otro ferrocarril troncal? Hicimos de eso un éxito, no conquistando el cambio sino evitándolo”.

6. “La firma de inversión más notable de América es probablemente Sequoia. Esa firma de capital de riesgo se mantiene fanáticamente a la vanguardia de la tecnología moderna. Han hecho más dinero que nadie y tienen el mejor registro de inversión de todos. Es perfectamente sorprendente lo que han hecho”, dijo al elogiar a Sequoia Capital, uno de los primeros inversores en Apple, Google, y más recientemente Airbnb.

7. “Me froto la nariz para recordar mis propios errores. Trato de mantener las cosas tan simples y fundamentales como puedo. Y me gusta el concepto de ingeniería de un margen de seguridad. Sólo trato de evitar ser estúpido”, afirmó para describir su enfoque de la inversión.

8. “Lo más importante que quieres hacer es evitar errores estúpidos. Conocer el límite de tu propia competencia. Eso es muy difícil de hacer porque la mente humana naturalmente trata de hacerte pensar que eres mucho más inteligente que lo que en realidad sos”.

9. “Lo último que querría hacer en el comercio minorista es competir con Costco”.

10. “Lo que Buffett y yo hicimos es comprar cosas que eran prometedoras. A veces teníamos un viento de cola de la economía y a veces un viento de frente y de cualquier manera seguíamos nadando. Ese es nuestro sistema”.

11. “No puedes vivir una vida exitosa sin hacer algunas cosas difíciles que salen mal. Esa es la naturaleza del juego y no serías lo suficientemente valiente si trataras de evitar todo lo contrario”

12. “El frenesí es tan grande y los sistemas de recompensa son tan tontos. Creo que los retornos bajarán”, respondió sobre si espera que las ganancias del mercado de valores sean más bajos en los próximos 10 años que en la última década.

13. “Estamos en aguas muy desconocidas. Nadie se las ha arreglado con la cantidad de emisión de dinero actual por un período muy largo sin algún tipo de problema. Estamos muy cerca de jugar con fuego”, afirmó en referencia a los peligros de una flexibilización monetaria sin precedentes y un gasto fiscal agresivo en los últimos meses.

14. “Recuerdo haber comido un filete miñón de cinco platos en Omaha por 60 centavos cuando era pequeño. El mundo ha cambiado mucho”.

15. “Nadie sabe cuándo van a explotar las burbujas. Pero sólo porque sea el Nasdaq no significa que vuelva a tener otra corrida como ésta muy rápidamente. Esto ha sido increíble. Nunca ha habido nada parecido”.

16. “Pienso en lo que vale Apple comparado con el imperio de John D. Rockefeller. Ha sido la cosa más dramática que casi ha sucedido en toda la historia mundial de las finanzas”, expresó sobre el aumento de las valoraciones de las empresas de tecnología en los últimos años.

17. “¿Quién hubiera imaginado que un grupo de chinos comunistas dirigidos por un partido tendrían el mejor registro económico que el mundo haya visto jamás?”.

18. “No creo que Caltech pueda hacer grandes inversores de la mayoría de la gente. Creo que los grandes inversionistas hasta cierto punto son como grandes jugadores de ajedrez. Casi han nacido para ser inversores”.

19. “Tienes que saber mucho, pero en parte es temperamento, en parte es gratificación diferida, tienes que estar dispuesto a esperar. Una buena inversión requiere una extraña combinación de paciencia y agresividad y no mucha gente la tiene. También requiere una gran cantidad de autoconciencia sobre cuánto sabes y qué no sabes. Tienes que conocer el límite de tu propia competencia, y mucha gente brillante piensa que son mucho más inteligentes que ellos. Y por supuesto eso es peligroso y causa problemas”, explicó sobre lo que hace a un buen inversor.

20. “Lo que ayuda a todos es entrar en un lugar que está subiendo, y te lleva sin mucho talento o trabajo” , se refirió al camino más fácil hacia el éxito.

21. “Si sigues cualquier carrera con suficiente fanatismo, es muy probable que funcione mejor que no tener el fanatismo. Mira a Warren Buffett; tenía este interés fanático en hacer inversiones desde una edad temprana, y siguió haciendo pequeñas inversiones, y finalmente aprendió a ser muy bueno en ello”.

22. “No estoy tan orgulloso de mi filantropía. Considero que es un deber mínimo absoluto para alguien que es razonablemente exitoso ser razonablemente generoso. No creo que se obtengan grandes puntos de mérito por la filantropía que se hace”.