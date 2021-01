El libro de la hermana de Meghan Markle: “La verdad es más extraña que la ficción”

“Creo que a la familia real le va a gustar, y van a disfrutarlo, y nada en él los debería incomodar”, dijo Samantha Markle, la hermana mayor de Meghan Markle, sobre el libro que publicará en pocos días: The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 (El diario de la hermana de la princesa avasalladora, parte 1). “No sé si ella se va a sentir cómoda”, agregó en una entrevista con The Sun.

Según la autora, que antes del casamiento de su hermana con el príncipe Harry usaba el nombre de Samantha Grant, su libro de 330 páginas revelará detalles de su relación con Meghan y algunos secretos de la familia. Las hermanas, que comparten el mismo padre, Thomas Markle, fueron criadas por madres diferentes, están separadas por una gran diferencia de edad —Samantha tiene 56, Meghan 39— y nunca fueron muy próximas.

Hace años que no están en contacto, pero el casamiento de la actriz con el hijo menor de los príncipes Carlos y Diana dio protagonismo a Thomas (quien estuvo a punto de ir a la boda real y finalmente no asistió), a Samantha y a su hermano Thomas Jr. El libro contará, entre otras cuestiones, “cómo eso nos afectó como personas, cómo reaccionó el mundo y qué significó realmente para nosotros como familia”, agregó Markle al periódico británico.

“Hay algo para cada quien. Ha sido una travesía interesante”, dijo, enigmática, sobre la escritura. “Pasaron muchas cosas a puerta cerrada, y el mundo no lo supo”.

Markle —madre de tres hijos, diagnosticada con esclerosis múltiple en 2008, por lo cual actualmente usa una silla de ruedas— ha criticado muy duramente a su hermana en la prensa. La llamó “trepadora superficial” y dijo que tenía “una debilidad por los pelirrojos”, que su comportamiento no era “digno de un miembro de la familia real” y que era una “millonaria narcisista”.

También habló poco después de que los duques se retirasen de la vida pública del palacio y se mudaran, primero a Canadá y finalmente a Estados Unidos. “Se metieron en el candelero sabiendo cuáles eran sus obligaciones”, dijo, atacando también a Harry, y desestimó que fuera cierto que su hermana quisiera una vida con más privacidad: “No se hubiera sentado en Wimbledon con 40 sillas vacías a su alrededor”, algo que llamó la actitud “mírenme, mírenme” de Meghan.

En la entrevista con The Sun, cuando anunció la salida del libro —que llamativamente no publica una editorial, sino la misma autora en la plataforma de la librería Barnes and Noble—, aseguró que se trataba de “un texto justo y equilibrado”. Continuó: “Nunca iba a ser un libro crítico y de chismes, frívolo o sin sentido”. Pero no por eso parece carecer de intimidades: “La verdad es más extraña que la ficción, y me he basado en la verdad”.

Muchas veces Meghan Markle calificó de “absurdos” los comentarios de su hermana, ya que apenas si se conocen, según dijo. Algunos de sus amigos cercanos dijeron en varias ocasiones al Daily Mail que la duquesa siente que su hermana trata de aprovechar su relación para su beneficio.

Más allá de esas consideraciones, Samantha publicará The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 (la parte 2 tiene como título de trabajo In the Shadows of the Duchess, A la sombra de la duquesa, según Tatler) convencida de su legitimidad: “Se trata de mi vida y mi punto de vista sobre varias cuestiones en el camino, ya que se cruzan en la historia con este acontecimiento de la realeza. Pasaron muchas cosas al mismo tiempo que este cuento de hadas caía en picada”.

Samantha ya había hablado del libro en 2018, poco antes del casamiento de Harry y Meghan. Por entonces contó a The Mirror que el título que había elegido resultaba “confuso” para muchas personas y que había producido efectos indeseados. Por eso había decidido cambiarlo por A Tale of Two Sisters (Historia de dos hermanas, un juego de palabras con la novela de Charles Dickens Historia de dos ciudades) y aclaró que eso no fue hecho como un intento por ser invitada a la boda. (No lo fue: nadie de la familia paterna de Markle estuvo presente, sólo la madre, Doria Ragland.)

“Próximas o alejadas, las hermanas siguen siendo hermanas”, agregó, tras reconocer que entonces hacía ya tres años que no tenía comunicación alguna con Meghan.

A pesar del consejo de su agente, Linda Langton, quien recomendó el título alternativo por considerar que debía reflejar “lo que ella me contó sobre sus sentimientos afectuosos por Meghan”, el libro de Samantha Markle saldrá en breve con la versión original.

La oportunidad de la publicación también es destacable: sucederá cuando se defina si la demanda que la duquesa interpuso contra el Daily Mail por violar su privacidad, precisamente en la debacle de la relación con su padre, se resolverá en un “juicio sumario”, como solicitaron sus abogados, lo cual evitaría un proceso desagradable y largo. Se espera que el libro hable mucho de los episodios previos a la boda del 19 de mayo de 2018, que culminaron con que Thomas Markle no acompañara a su hija.

Con el apoyo de Samantha, Thomas aceptó la propuesta del fotógrafo Jeff Rayner de posar para algunas fotos (en una cafetería, con un libro sobre la historia británica en una cafetería; leyendo las noticias sobre la relación de Meghan y Harry) que se publicaron como tomadas espontáneamente. Sin embargo, una semana antes de la boda el palacio supo que un periódico dominical iba a publicar que las imágenes eran un espectáculo montado por el cual Thomas había cobrado el 30% de los USD 130.000 que había recaudado Rayner.

Meghan llamó a su padre: “Me estás diciendo que han abusado de tu buena fe, ¿verdad?”, le preguntó. “Por supuesto”, le mintió su padre, e insistió en que no había existido una puesta en escena para las fotos.

Si el Alto Tribunal de Londres decide en contra de la solicitud de la duquesa de Sussex y el caso va a juicio, Meghan y su padre serán llamados a dar testimonio, y las oportunidades de venta de The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1 se multiplicarán. La decisión se tomará en dos audiencias, el 19 y el 20 de enero. Según el sitio de Barnes and Noble, el libro de Samantha Markle saldrá el 17 de enero; algunos medios hablaron del 8 de enero.

La librería presentó la obra como un best-seller preventa y la describió con una sinopsis muy breve: “En medio de una tormenta de noticias falsas y caos mediático, Samantha Markle comparte la verdad sobre su vida y su familia, contra todas las posibilidades y a pesar de todos los ultimátums, y hace que las imágenes del cuento de hadas de la realeza caigan en picada”. Y repite la línea de la autora: “A veces la verdad es más extraña que la ficción”.

En la entrevista para The Sun, la hermana de la duquesa dijo que espera que la familia real británica encuentre que su texto es “cálido, divertido, honesto y sentido”, y aclaró que lo escribió “con respeto, sabiendo que ellos lo verían”.

Prometió sobre su texto: “Meghan estará allí”. Y cerró, de manera inquietante: “La gente que no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer. La verdad es la verdad. El nivel de confort de cada quien depende de si la verdad es una prioridad o no para un individuo”.