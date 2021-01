El nuevo hogar (oficial) de la vicepresidenta Kamala Harris: más privado que la Casa Blanca

De Rockefeller a Pence

El primer vicepresidente que estuvo en posición de poder habitarla, Nelson Rockefeller, decidió sin embargo continuar viviendo en su propia casa. Las reformas retrasaron su entrada en la propiedad y le pilló en mitad del mandato la posibilidad de cambiarse. Como consecuencia, decidió utilizarla como lugar de recreo y fue el siguiente vicepresidente, Walter Mondale, quien se instaló de forma permanente en ella en 1977. Así lo publicó en 2017 el historiador Charles Denyer, en su libro sobre la casa presidencial, Number One Observatory Circle: The Home of the Vice President of the United States (Rotonda del Observatorio número uno: La casa del vicepresidente de los Estados Unidos). En el que desveló algunos de los secretos mejor guardados de la mansión.

Si son secretos es porque la privacidad de dicha propiedad es mayor que la de la Casa Blanca. Mientras que Biden se verá obligado a exponer los cambios en la decoración que haga, los adornos navideños durante cada período festivo o los arreglos florales de los jardines de su residencia, Kamala no tendrá esas obligaciones. La casa está sometida a un ostracismo voluntario: rodeada de arbustos que la protegen de mirones, siempre ha gozado de una privacidad intencionada, debido a lo que no hay demasiadas fotos ni toures oficiales sobre la misma. No se ha hecho famosa porque el interés de la prensa no ha estado nunca centrado en divulgar su existencia, algo de lo que habla Denyer en su libro: “Pregunta a cualquier estadounidense dónde vive el vicepresidente, y casi seguro obtendrá como respuesta una mirada confusa”, afirma.