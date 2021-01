El precio de la soya supera los $us 500 en la Bolsa de Chicago

Fuente: El Deber

Mientras el mercado estadounidense atraviesa la mitad de la rueda diaria en la Bolsa de Chicago -cierra despúes de las 16:00 (hora argentina)-, los precios de la soya registran subidas próximas al 3,5% y superan la marca de los $us 500 por tonelada por primera vez desde 7 de julio de 2014. En efecto, el contrato de enero se negocia a $us 500,26 por tonelada, luego de llegar a superar los $us 504 dólares cerca de las 13:00 (hora argentina), según reporta el diario La Nación.

Entre las razones que alimentan la tendencia alcista se destacan la incertidumbre sobre el impacto del clima sobre los cultivos de Brasil y de la Argentina; las trabas que aún persisten en la logística de los puertos argentinos; la posibilidad de que el martes próximo, en su nuevo informe mensual, el USDA ajuste todavía más su previsión sobre las existencias finales de la oleaginosa 2020/2021 en Estados Unidos.

Asimismo, inciden la fortaleza del mercado de los aceites vegetales; la debilidad del dólar frente a las monedas más relevantes para el comercio de materias primas, que favorece la competitividad estadounidense, y la entrada en el mercado de dinero fresco de los fondos de inversión.

Con respecto de la nueva cosecha de soya en Sudamérica, hoy el especialista estadounidense Michael Cordonnier redujo de 130 a 128 millones de toneladas su previsión sobre la producción de Brasil y de 47 a 46 millones la oferta de la Argentina. En ambos casos, las cifras resultan inferiores a las previstas por el USDA en diciembre, de 133 y de 50 millones de toneladas, respectivamente.

En cuanto al nivel de las reservas de soya en los Estados Unidos, el mes pasado el USDA proyectó que al cierre del ciclo 2020/2021 quedarían como remanente 4,76 millones de toneladas, el volumen más bajo desde la campaña 2013/2014. Sin embargo, cuando recién comienza el quinto mes de la temporada comercial, los vendedores estadounidenses ya comercializaron el 91,6% del objetivo de ventas externas que el organismo fijó para todo el ciclo comercial, de 59,87 millones de toneladas.

En Bolivia, las exportaciones de soya y derivados sumaron $us 701 millones a noviembre de 2020, un 2% más que en el mismo periodo de 2019 pese a la pandemia y a que se restringe la comercialización a través de cupos. El complejo agroindustrial del grano de oro representa el 12% del total de las ventas externas del país.