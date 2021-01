El primer tuit de Joe Biden como presidente de Estados Unidos: “No hay tiempo que perder”

Fuente: infobae.com

“No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis que enfrentamos. Por eso hoy me dirijo al Despacho Oval para ponerme manos a la obra con una acción audaz y un alivio inmediato para las familias estadounidenses”, escribió el mandatario Joe Biden en su primer publicación en la cuenta de Twitter @POTUS, destinada a la persona reconocida legítimamente como “President of The United States” (POTUS).

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That’s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021