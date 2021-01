“El Rigucho” recibe alta médica tras vencer el coronavirus

Tras 25 días de internación, el actor y comediante Daniel Gonzales, más conocido como “El Rigucho”, recibió alta médica del Hospital La Portada luego de vencer el coronavirus.

Fuente: ATB Digital

Gonzales agradeció al personal médico y a las autoridades que colaboraron en su recuperación. Pidió a la población no bajar la guardia y tomar conciencia. “No sean conanas (testarudos), basta de fiestas, basta de jauja, basta de ser tan irresponsables. Es tiempo de que todos tomemos conciencia”, dijo.

El actor dijo que el peor momento fue cuando le informaron que debía ser ingresado a terapia intensiva y se despidió de sus hijas y esposa porque tenía 50% de probabilidades de sobrevivir.

«Muchos no la cuentan, he visto pasar la muerte en mi delante», dijo Gonzales a tiempo de reiterar a la ciudadanía que no olviden mantener las medidas de bioseguridad para evitar el contagio.