El transporte sindicalizado anuncia paro y bloqueo de carreteras para el martes

Fuente: Página Siete

El transporte sindicalizado boliviano que agrupa el interdepartamental, el interprovincial y el urbano parará y bloqueará este martes 12 de enero las carreteras, pero también de las calles de las ciudades contra el Gobierno en demanda de un periodo de diferimiento de pago de créditos de seis meses confirmó su ejecutivo nacional, Ismael Fernández.

“Este martes será el bloqueo y paro nacional de todo el transporte sindicalizado boliviano en las carreteras y en las ciudades. Hablamos transporte urbano, interprovincial e interdepartamental. Vamos a bloquear las carreteras con nuestras herramientas de trabajo (los vehículos), pero también en las ciudades”, añadió Fernández.

El martes 6 de enero, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a los bancos que se proceda a establecer un periodo de “gracia” de al menos cuatro meses, tiempo en el cual los prestatarios sólo pagarán los intereses y no así la amortización del capital.

Sin embargo, Fernández insiste en que el periodo de diferimiento debe ser medio año. “Nos están mintiendo el Gobierno y parece que más están ayudando a la banca y no así a quienes hemos sido prestatarios de una entidad financiera, por eso hay molestia y nosotros queremos un diferimiento (de pago de créditos) de seis meses para esta gestión hasta que el transporte se reactive”, ratificó.

El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia aclaró que la medida que ellos impulsan no significa que no estén dispuestos a pagar. “No estoy diciendo que no queremos pagar o no vamos a pagar, solo estamos diciendo que no tenemos condiciones. El Gobierno nos ha mentido nos ha hablado de reactivación y al transporte no ha puesto nada, ni un centavo para reactivar el transporte”, dijo el dirigente nacional.

Otro de los pedidos de los transportistas está referido al Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), que ese gremio solicitó no pagar este 2021, por el perjuicio económico a raíz de la cuarentena por la Covid-19.

“En el caso del SOAT no hay una respuesta oficial, solo nos dicen que en su momento nos van a informar”, reclamó el directivo.