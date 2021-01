Empresarios exigen a autoridades control estricto de medidas de bioseguridad

Fuente: Página Siete

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, exigió a las autoridades el estricto y fiel cumplimiento de las medidas de bioseguridad en ese departamento, con el objetivo de evitar la escalada en los casos de Covid-19 y un futuro confinamiento que afecte la economía del sector y la población en general.

“Cuando iniciamos la campaña Cochabamba Sin Virus y salimos a las calles, nos encontramos con que apenas el 60% de la población estaba usando el barbijo y según los datos que nos proporcionó el municipio de Cochabamba el grado de cumplimiento es de solo el 30%”, dijo Bellot.

El titular de esta federación recordó que el 77% de los casos de coronavirus en el país corresponden a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que demuestra la ausencia de acciones preventivas de parte de las autoridades de las gobernaciones y los municipios para contener el virus.

Desde los empresarios lo que buscan es evitar un nuevo confinamiento que “partiría por el eje la economía del país”, por lo que pide que tanto los municipios como el Ministerio de Salud realicen intensas campañas educativas de información y de guía a la población para que la gente pueda cumplir con todas las medidas de bioseguridad.

“Todos sabemos que la economía se vino abajo por que no hubo un buen manejo de la crisis y no podemos volver a entrar en esa misma situación. El país necesita generar recursos por que el 85% del TGN lo genera el sector privado. El 85% de los empleos dignos y estables también lo generamos nosotros y si no tenemos la garantía y seguridad de que hay un servicio eficiente del sector público para garantizar las condiciones óptimas de trabajo estamos en serio riesgo”, enfatizó.

Paro de transporte

Bellot calificó de inaceptable las medidas de presión anunciadas por el sector del transporte para este martes, debido a que, según su opinión, afectará la economía de ese sector y de toda la población.

Pidió a los dirigentes del transporte a optar por el diálogo y sentarse con las autoridades para superar la crisis. Señaló que más que un diferimiento, que solo postergará el problema por seis meses, se debe pensar en una reprogramación de los créditos que será más saludable para la población y el sistema financiero.