En Bolivia mueren 9 de cada 10 pacientes que llegan a terapia intensiva con Covid

Médicos del país alertan de una catástrofe sanitaria si el Gobierno no toma medidas de restricción para los ciudadanos. Refieren que en 10 días perdieron la vida 15 galenos. Además, el porcentaje de muertes en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) oscila entre el 80 y el 90 por ciento, es decir, registra una alta letalidad y baja recuperabilidad. Afirman que los pacientes críticos no pueden esperar o aguantar, como solicitó el presidente Luis Arce.

El expresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila Hilari, deplora que las autoridades no hayan aprendido de la primera ola, porque se continúa con las falta de camas, personal e infraestructura, entre otros.

“Estamos pagando una factura muy alta, nos hemos reunido a nivel nacional y la realidad es en toda Bolivia. Recién estamos en ascenso y ya estamos colapsados. En estos últimos 10 días hemos perdido 15 profesionales, especialistas que son irremplazables!”, afirmó Ávila, ahora presidente de los intensivistas de La Paz.

A su vez, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo que el Gobierno no toma en serio las consecuencias del virus. El incremento de casos es alarmante y en los últimos días se cobró la vida de más de una decena de médicos.

“El Gobierno no hace nada, piensa que con tener las pruebas ya es suficiente y ése no es el tema. El tema es tener una posición clara, una estrategia clara para defender al país del coronavirus”, señaló. Agregó que las vacunas llegan en abril, “o sea que por ahora tenemos que seguir muriendo”, dijo.

Letalidad

Ávila informó que las probabilidades de salir de terapia intensiva son mínimas, particularmente en los sectores de mayor riesgo.

“Esto es muy variable, hay que distribuir por grupos etarios. Generalmente, las personas mayores de 60 años, una vez que llegan al ventilador, prácticamente llegan a fallecer en un 90 por ciento. Es un porcentaje alto. Otro grupo que hay que definir son las personas que tienen alguna comorbilidad, por ejemplo pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, con algún problema pulmonar, tuberculosis (…) más o menos el porcentaje oscila entre un 80 y 90 por ciento”, afirmó.

A su vez, Larrea pidió que se declare una pausa electoral de 30 días, en la que todos los candidatos dejen de hacer campaña.

Recordó que los profesionales en salud exigen que se declare emergencia sanitaria y cuarentena rígida de manera urgente para reducir la propagación del virus.

Ávila acotó que la alta letalidad tiene su explicación en el origen del virus, porque hasta la fecha no se ha encontrado una cura.

“Saben muy bien que las vacunas llegarán. Aquí en Bolivia no tenemos la certeza del tiempo, pero la vacuna probablemente nos ayude bastante, porque un tratamiento específico para este virus no hay. Por eso, la gran mortalidad a nivel mundial y Bolivia no va a ser la excepción”, señaló.

Colapso en unidades de terapia intensiva

El presidente de los intensivistas de La Paz, Adrián Ávila, alertó que de cada 100 personas positivas de 3 a 5 requieren terapia intensiva.

“El país no tiene capacidad para enfrentar el virus. Salvo en Tarija, las UTI de todos los departamentos colapsaron. La gente crítica requiere terapia intensiva, no puede esperar y no hay una respuesta efectiva”, sostuvo.

Recordó que el país al inicio de la pandemia contaba con 490 camas y con algo más de 200 profesionales intensitivistas, y que ahora la situación es similar, pese al aumento de camas.

Jóvenes no aguantan ni 72 horas en las UTI

La agresividad de la segunda ola del Covid-19 se ha volcado hacia personas de entre 25 y 45 años, por lo que ahora no sólo apunta a las mayores de 60 años.

El ahora presidente de los intensivistas de La Paz, Adrián Ávila Hilari, señala que los síntomas cambiaron y la agresividad es mayor.

¿Qué es lo que ha cambiado en esta segunda ola con relación a la primera? “Estamos viendo jóvenes que no habíamos visto en la primera ola: pacientes de 25 hasta 45 años, cuando la primera ola apuntaba a los de más de 60 años. Los jóvenes obesos están cayendo rápidamente a terapia intensiva, y la virulencia con relación al primero parece mucho mayor. No están aguantando 48 ni 72 horas, pese al soporte en terapia intensiva. Si una persona joven piensa que su sistema inmunológico lo va a proteger en esta segunda ola, no es así. Estamos viendo el aumento de casos en personas jóvenes”, dijo Ávila.

Gobierno descarta aplicar cuarentena

El Gobierno descartó ayer una cuarentena para el departamento de La Paz, pese a escuchar los argumentos de las autoridades de salud.

El vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que se trabajará en mesas jurídicas y económicas para coadyuvar en las necesidades de los centros de salud.

“Por ahora trabajamos en una lógica que no comprende cuarentenas, sino en acciones conjuntas”, dijo el Vocero.