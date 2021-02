En qué países sigue habiendo lepra (y por qué no se ha logrado erradicar)

«La lepra es una enfermedad crónica que en sus primeras etapas es más bien silenciosa y que no es fácil de detectar ni diagnosticar», le dice a BBC Mundo el doctor Santiago Nicholls, asesor regional del Departamento de Enfermedades infecciosas Desatendidas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«Maldición bíblica»

Incidencia

Aunque cada año se reportan a nivel global unos 200.000 casos nuevos, incluidos de miles de niños , los especialistas creen que puede haber muchos más pacientes que no son diagnosticados porque no buscan asistencia médica.

«La infección comienza con manchas en el cuerpo que a muchos pacientes no les causan molestias», le dice a BBC Mundo el doctor Erwin Cooreman, director del Programa Global de Lepra de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Las manchas no son dolorosas ni generan comezón, así que la persona puede ignorarlas y no buscar asistencia médica y no son diagnosticados».