En Santa Cruz, los micros no saldrán a trabajar, pero tampoco van a bloquear

El transporte urbano en Santa Cruz de la Sierra acata el paro, es decir, solo va a suspender el servicio, pero no va a bloquear. Así lo confirmó Aldo Terrazas, dirigente sindical del transporte público. «Pedimos disculpas a nuestros pasajeros, nos hemos visto obligados a tomar la medida debido al incumplimiento del gobierno sobre nuestra solicitud (de nuevo diferimiento de pago de créditos).

Terrazas enfatizó que el sector está doblemente golpeado, por la pandemia, en sus palabras, el transporte no trabaja con el total de su capacidad, solo un 80%. El segundo efecto es la situación de los créditos. «Las instituciones financieras están generando un doble interés, que calculan sobre el capital y no sobre el diferimiento. Pedimos por eso que exista mayor tiempo de diferimiento».

Como no se logró acuerdo, ahora se tomó la decisión orgánica de no sacar a trabajar a las diferentes líneas de micros en la ciudad. Este martes no habrá transporte público, pero tampoco se va a impedir que otro tipo de movilidades circule.