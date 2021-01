Encuesta: El desempleo en el país afecta al 21% de la población activa

Fuente: lostiempos.com

El desempleo en Bolivia afecta al 21 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y al 15,2 de la población mayor de 18 años de edad, según resultados de una encuesta multimodal levantada en diciembre pasado por el Centro de Estudios de Realidad Económica y Social (Ceres).

Estos datos reflejan la situación laboral del país en 2020, un año en el que la pandemia del coronavirus dejó su sello de crisis sanitaria y económica, y en el que se vio que al menos una de cada cinco personas del país busca trabajo y no lo encuentra.

Según explica el economista Pablo Cuba, se trata de una nueva forma de medir el desempleo en Bolivia, pues, a diferencia de otros estudios, la encuesta del Ceres concibe el desempleo en el nivel de la PEA, es decir, la población que trabaja y la que quiere trabajar (se excluyen jubilados, estudiantes, los que no buscan trabajo y otros).

Además, los resultados se lograron sobre una muestra de 2.213 personas consultadas en diciembre pasado (vía presencial y por teléfono) y los niveles de representatividad y aleatoriedad ofrecen un 95 por ciento de confiabilidad. “Un porcentaje estadísticamente bastante alto”, confirma Cuba.

Según la encuesta, levantada en las principales ciudades del país, los desocupados se encuentran, sobre todo, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, considerados del eje central y los que tradicionalmente ofrecen mayor oferta laboral. Son los departamentos a los que mayormente llegan los migrantes en busca de trabajo, pero, en una situación de crisis agravada por la pandemia, aparecen muchos cesantes, explica Cuba en entrevista con LT A Fondo de Los Tiempos.

De hecho, el 30 por ciento de los cesantes que buscan empleo se encuentran en Santa Cruz, el 25 por ciento en La Paz y cerca del 19 por ciento en Cochabamba, haciendo entre los tres departamentos prácticamente el 75 por ciento de todos los desocupados del país.

En términos relativos, el desempleo afecta sobre todo a La Paz, donde más del 18 por ciento de la población adulta de ese departamento busca activamente trabajo y no ha podido encontrarlo.

Además, más de la mitad de los desocupados está en las áreas más urbanas del país, en municipios con más de 250 mil habitantes.

Asimismo, el desempleo afecta un poco más a las mujeres que a los varones (53 contra 46 por ciento).

Además, es bastante más pronunciado entre los jóvenes que entre los mayores. El 38 por ciento de los desempleados son menores de 30 años y una proporción similar son adultos jóvenes, de 31 a 45 años, y entre ambos grupos etarios conforman el 75 por ciento de la población desempleada del país.

PEA

La encuesta del Ceres toma en cuenta los efectos en la población económicamente activa (PEA), es decir, en la población que trabaja y la que quiere trabajar, y el concepto de desempleo se aplica solamente a aquellas personas que no tienen trabajo, pero que lo están buscando activamente.

Por tanto, no incluye a quienes se desanimaron de encontrarlo y ya no lo buscan, y tampoco a quienes quisieran trabajar en algo distinto, por ejemplo, los que se ganan la vida vendiendo algo porque no encontraron un empleo remunerado, explica el Ceres.

La PEA de acuerdo a la encuesta alcanza al 71 por ciento de la población adulta en el país. La Población Económicamente No Activa está compuesta por la población adulta que no realiza actividades productivas remuneradas o destinadas al intercambio, como las personas dedicadas a las tareas domésticas, al estudio o a las que ya están jubiladas.

En ellos, está el 75 por ciento del desempleo cuando tienen juntos solamente el 68 por ciento de la población encuestada.

CONSULTAS CON DOS ENCUESTAS

Los datos presentados provienen del proyecto de Ceres: Termómetro de Polarización, dirigido por Roberto Laserna. En la investigación se obtuvieron dos muestras de alcance nacional, una telefónica y otra presencial, totalizando 2.213 casos en total.

La muestra presencial fue realizada por Ciudadanía entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre de 2020, en una selección aleatoria de municipios en los nueve departamentos del país, en base a un procedimiento polietápico de muestreo que permitió obtener datos a 1.200 personas mayores de edad con un margen de error de +/-2,8 puntos al 95 por ciento de confianza.

La muestra telefónica fue realizada por Datacción SRL entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2020, en base a una selección aleatoria simple del total de rangos de números telefónicos asignados en el país. El procedimiento fue totalmente aleatorio y se inició con un mensaje de voz enviado a 20 mil casos para consultar previamente su disposición a participar de la encuesta. Se obtuvieron 1.013 encuestas a personas mayores de 18 años con un margen de +/-3,08 puntos al 95 por ciento de confianza. Se considera que el universo muestra es el 86 por ciento de la población adulta boliviana que, de acuerdo a información estadística del INE, tiene acceso a la telefonía celular.

LOS BONOS NO SON SUFICIENTES PARA GENERAR EMPLEO

Pablo Cuba – Economista

Tener una población económicamente activa (PEA) con 21 por ciento de desempleo en un país tan pobre como el nuestro es altamente preocupante.

Si bien el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos por implementar bonos, estos son insuficientes para generar empleo. Y esto preocupa más cuando uno ve que en el Plan de Desarrollo Nacional no esté definida una política de concertación de políticas sociales y laborales. Entonces, hay que debatir, crear una comisión permanente de políticas sociales, estudiar el mercado laboral, se necesita tener información y datos.

El 75 por ciento del desempleo está en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, lo cual es una situación preocupante. Santa Cruz era un centro importante generador de empleos, pero la pandemia ha golpeado y ni el sector público ni el empresarial han sabido responder. Se espera que la economía crezca en 2021 en 4,5 por ciento. Hay que ver cómo el Gobierno planifica su política laboral y social, pero, por ahora, está más concentrado en bonos.