Enfermos con cáncer de Bermejo peregrinan por apoyo económico de la Alcaldía

Fuente: Radio Fides

Desde semanas atrás los enfermos con cáncer de Bermejo en el departamento de Tarija peregrinan en la alcaldía para que se cumpla la ley de lucha contra el cáncer que debería apoyar económicamente en el tratamiento de estos pacientes.

“Estamos en un momento lamentable, hay una ley que ampara a la gente enferma con cáncer, pero por el motivo que no hay cancelación, estamos esperando y muriendo por falta de recursos”, mencionó Miriam Zutara presidenta de la red de enfermos con cáncer.

El reporte de Fides Bermejo indica que la mencionada ley se encuentra vigente desde 2017 y obliga a destinar 2% del presupuesto municipal para la compra de medicamentos, cancelación de quimioterapias y otras prestaciones, sin embargo, no se desembolsa dinero desde marzo del año pasado.

“Por la pandemia no se podía viajar, nos negaban los permisos para viajar y cuando se podía la gente que esperaba el apoyo económico no llegaba y no podía hacer sus tratamientos”, agregó.

La representante de este sector mencionó que esperan una audiencia con la alcaldesa Estela Veizaga para que se comience a pagar deudas de la gestión pasada.

Mientras que el director de ingresos Never Jurado mencionó que a partir de febrero se comenzará a regularizar el cumplimiento de esta ley.