Enfrentamientos entre el Ejército del Líbano y manifestantes contra las restricciones por el Covid-19

El Ejército usó vehículos militares para controlar a la multitud.

En el Líbano, manifestantes han salido a las calles por segunda noche consecutiva para protestar contra la extensión de las restricciones para detener la propagación del covid-19. El martes estallaron protestas esporádicas en las ciudades de Beirut, Sidón y Trípoli. En esta última la Cruz Roja Libanesa informó de varios heridos.

Las imágenes de Trípoli publicadas en las redes sociales muestran filas de soldados con escudos antidisturbios frente a manifestantes que les arrojaban petardos y piedras. Los soldados usaron gases lacrimógenos y varios vehículos militares para controlar a la multitud.

En esa ciudad las protestas se centraron en la céntrica plaza Al Nour y las calles aledañas, y las imágenes parecen mostrar a los militares usando un tanque para obligar a los manifestantes a retroceder.

Los manifestantes expresan su enojo por la falta de apoyo por parte del Gobierno durante el cierre de negocios, así como por las condiciones de vida en la nación, económicamente devastada.

