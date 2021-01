Evalúan cierre «temporal» de gimnasios y parques en El Alto

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz de la Gobernación evaluará el cierre “temporal” de gimnasios y parques ante el rebrote de los casos de coronavirus.

El director de la entidad, Ramiro Narváez, informó que en conjunto a un comité se analizará el tema porque las restricciones están “en favor a la salud de la población. “Son espacios cerrados donde hay aglomeración de gente, esto hace que la restricción sea obvia las acciones que hagamos van a ser un favor a la salud de la gente”, afirmó.

Anteriormente el Sistema Departamental de Salud restringió el tiempo en los espacios recreativos y las actividades deportivas de alta competencia a una hora como máximo. La medida se dará luego que en el caso de los gimnasios, en la cuarentena rígida del pasado año pararon en su totalidad y luego lograron la apertura de esos negocios para resolver el problema financiero que causó el cierre.

Algunas ciudades, entre ellas La Paz, resolvieron que no irán a la cuarentena rígida porque “solamente afecta a la economía de las familias”. “Tanto las gobernaciones, fundamentalmente la alcaldesa (Angélica) Sosa, el alcalde (Iván) Tellería de Cochabamba y el representante del municipio de La Paz han señalado que ellos no están de acuerdo con procesos de cuarentena y que no soportan las ciudades y por supuesto la ciudadanía unos procesos de cuarentena, porque esto afecta no solamente la economía, sino inclusive la salud de la gente”, dijo el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, luego de una reunión entre autoridades departamentales y municipales con el presidente Luis Arce.