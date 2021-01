Evo dice que la Covid «es fregadita» tras ser dado de alta

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El expresidente Evo Morales recibió este domingo alta médica después de superar a la Covid-19 y aseguró que esta enfermedad es “fregadita”, en una conferencia de prensa junto a médicos que lo atendieron en la clínica privada Los Olivos, en la ciudad de Cochabamba.

“La pandemia es planetaria, mundial, fregadita, yo diría, fregadita, pero cuando se cumplen las recetas médicas es posible superar todo el problema de este virus”, afirmó el exmandatario que permaneció más de dos semanas en el citado nosocomio.

Morales afirmó que cuando se contagió del virus sintió “un poco de agitación y tos”, también dolor de cabeza pero no perdió el sentido del olfato. En su intervención insistió en su recomendación de “cuidarse y prevenir” porque el virus “no es un problema regional, es un problema mundial”.

También relató que desde el primer momento de tener la enfermedad se preparó psicológicamente para enfrentar al mal. “Lo psicológico había sido importante, me concentré acá es la vida ya no es la vida política, acá es la vida ya no la parte orgánica sindical; en corto tiempo superamos este problema y ahora es cuestión de reposo”, añadió.

Morales insistió que hay que “concentrarse para derrotar”, además de “energía, mucha fuerza, convicción y no dudar”, mientras uno se recupera.

Morales agradeció a los médicos y a todo el personal de la clínica privada, por la atención recibida, y también recordó al excomandante de la Policía Nacional, Faustino Mendoza, que falleció el sábado, pues dijo que él lo recibió cuando volvió al país de Argentina, en noviembre de 2020. Sobre el fallecimiento del exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que ya se había referido vía Twitter.

El director médico de Los Olivos, Gastón Cornejo, pidió al exmandatario reposar al menos dos semanas y en ese tiempo anunció que se realizarán estudios y atenciones médicas vía virtual y visitas presenciales.

Cornejo también dijo que Morales puede donar sangre, para la obtención de plasma hiperinmune para pacientes con coronavirus, pero eso será después que el exmandatario esté completamente recuperado, pues por ahora necesita mantenerse en su hogar y tranquilidad. Recomendó no recibir visitas.