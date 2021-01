Evo Morales habría dado positivo a coronavirus

El expresidente Evo Morales habría dado positivo a una prueba de coronavirus. Acudió a la clínica Los Olivos en Cochabamba para una revisión artroscópica (estudio de las articulaciones) y por protocolo le realizaron la prueba para detectar el Covid-19 y esta salió positivo. Un médico del staff de la clínica le dijo a EL DEBER que no estaba en condiciones de afirmar o negar la noticia y que dejaba aquello en manos de la familia de Morales.

En vista del resultado positivo al virus, los médicos de Los Olivos habrían decidido internar a Evo Morales.

Sin embargo, Mario Cronenbold indicó en el programa No Mentirás, de la red PAT, que minutos antes de la entrevista había hablado con Morales y no lo escuchó mal, «una persona enferma o internada no creo que mantenga una charla tan larga», ya que habían mantenido una charla por 10 min. aproximadamente, «por lo menos me hubiera dicho que estaba internado» señaló el candidato a la gobernación de Santa Cruz.

Pese a ello, recordó que el fin de semana Morales le había comentado que estuvo con fiebre, pero dijo que no puede confirmar o negar que tenga Covid-19, ya que dentro de su charla no mencionó nada al respecto.