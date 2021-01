Evo Morales no llegó al inicio de la campaña del MAS en Santa Cruz

Militantes masistas esperaban el arribo del expresidente. El partido azul presentó a sus candidatos en un acto en el municipio de Yapacaní

El expresidente, Evo Morales, no participó del lanzamiento de la campaña a Gobernador por Santa Cruz de Mario Cronenbold, que se realizó la tarde de este sábado. El que sí asistió fue el actual mandatario, Luis Arce Catacora. En el acto se presentó a todos los candidatos del MAS para las elecciones subnacionales, que se realizarán el 7 de marzo.

En esa fecha la población escogerá a nuevos alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales de todo el país.

Cronenbold fue elegido como candidato luego de una fuerte disputa interna en el partido azul. De hecho, no era del agrado de Morales, que prefería la designación de su ex ministro de Gobierno, Carlos Romero. No obstante, un ampliado decidió postular al periodista Pedro García.

Esta designación no gustó a las bases del MAS en Santa Cruz, que previamente habían proclamado a Cronenbold, exacalde de Warnes.

Pero después de un debate interno, la exautoridad edil fue designada como candidato, mientras que García fue seleccionado como su acompañante.

Tras el conflicto, el MAS realizó la presentación de sus candidatos en todo el departamento, en el estadio Integración Bolivia, ubicado en el municipio de Yapacaní.

El presidente Arce llegó a las 18.00, junto con el vicepresidente, David Choquehuanca, y el presidente de la Cámara Senadores, Andrónico Rodríguez. Otras de las figuras que participó del evento fue la candidata a la alcaldía de Santa Cruz, Adriana Salvatierra.

Fuente: El Deber