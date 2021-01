Expertos: Paciencia es la clave para aplicar el plan Centenario

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Un proyecto bueno, pero para tener mucha paciencia”, así definieron tres directores técnicos del fútbol nacional el Plan Centenario que lanzó Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, para encontrar nuevos talentos en el fútbol nacional y darle un estilo de juego a su equipo para las siguientes décadas.

Los celestes implementarán el funcionamiento de la Academia de Formación de Talentos en Santa Cruz, que comenzará a funcionar a partir de 2022 junto a la construcción de un Centro de Alto Rendimiento (CAR). “Pido paciencia porque toma tiempo el cambiar, ante cualquier adversidad vamos a seguir porque vemos un modelo de juego definido”, advirtió Claure durante la presentación del proyecto.

El técnico Sergio Apaza coincidió con Claure en el tiempo que se debe esperar para comenzar a ver los frutos del plan que se propuso. “Al margen de paciencia, hay que ser duro porque existirá tropiezos, el hincha quiere ver sólo ganar y golear y seguramente esperaba el anuncio de refuerzos; pero lo que hay que analizar es que estamos en el kilómetro cero, arrancando con algo que todos los clubes de fútbol, FBF y asociaciones deberían hacer, que es crear la infraestructura para trabajar acorde a las exigencia del fútbol actual. El proyecto es espectacular”, destacó Apaza.

Luis Orozco, que por muchos años fue director técnico de Bolívar, fue claro al afirmar que “todo proceso conlleva un tiempo, pero con este proyecto tenemos las bases, es algo bien elaborado y es un aspecto que tiene la finalidad de formar jugadores de alta competencia. La clave es tener mucha paciencia y el entrenador que vaya al Bolívar debe contar con un perfil claro para tener un patrón de juego bien definido. El plan es de largo aliento, pero se contará con grandes resultados”, agregó el profesional.

Ronald Arana, que forma parte del proyecto en la Academia que se instalará en Santa Cruz, apuntó que “vemos un horizonte con el proyecto y Marcelo Claure mete la mano al bolsillo para hacer una inversión que permita a nuestros niños cambiar sus vidas en lo deportivo y social. Todo conlleva tiempo y debe existir paciencia”.

“Humildad”

Apaza también destacó la actitud de Claure. “Más allá de que demoró 12 años en aprender, hay que valorar su humildad para admitirlo. Ahora se comienza por los cimientos y luego veremos de qué tamaño será el edificio. No se desanimen en medio camino porque en el fútbol dos más dos no son cuatro. Una vez que se tenga toda la infraestructura no se ganará torneos de dos en dos, habrá altas y bajas y Claure debe saber sobreponerse a las adversidades, ya que mucha gente lo mira de forma negativa y lo van a criticar y poner trampas, debe estar preparado; sin embargo, reitero que se están sentando las bases de buena manera y yo aplaudo el plan que es espectacular”, reiteró Apaza.

Identidad

Sobre la identidad de juego que propuso Claure para todas las categorías de Bolívar, el técnico Luis Orozco está de acuerdo con el dirigente cuando menciona que el estilo lo define el club y no al revés, como se vio en muchos estrategas que pasaron por el club en los últimos años.

“El Bolívar como otras instituciones tiene una identidad por eso le dicen Academia. Desde hace muchos años, don Mario Mercado elegía a los jugadores con un estilo definido de gran calidad técnica y talentosos para ser parte del Bolívar y se acomoden al estilo que se predica en el club”, recordó Orozco.