Fallece el músico Randolph Rios a causa de la Covid-19

Después de dos semanas de haber sido ingresado en un centro de salud, el músico y director paceño Randolph Rios perdió la vida en las últimas horas a causa de la Covid-19. Asi lo reporaron algunos de sus allegados, que en las últimas semanas se habían volcado a las redes sociales para solicitar apoyo con recursos y medicamentos.

“Amigo querido, nos dejaste pronto, todavía tenías muchos proyectos por hacer, mucha música por tocar y tantos conciertos que dirigir. No sabes cuánto te vamos a extrañar, nosotros hemos perdido a uno de los grandes, pero ahora te toca volar y volar muy alto”, escribió una amiga del músico en las redes sociales. “May the funk be with you amigo”, escribió, por su parte, la cantante Vero Pérez.

Quien fuera director de la Orquesta Sinfónica Juvenil y contrabajista en la Orquesta Sinfónica Nacional, se encontraba ingresado en un centro de salud desde finales de diciembre. Según informó la familia el pasado 30 de diciembre, el músico era tratado con oxígeno a la espera de que se habilite una sala de terapia intensiva, donde pudiera ser trasladado.

Desde que trascendió la noticia de su internación, se inició una campaña de solidaridad en las redes sociales para apoyar al artista con donaciones de plasma, medicamentos —principalmente remdesivir— y recursos económicos. También se iniciaron diversas cadenas de oración para pedir por su recuperación.