Fallece por Covid-19 el expresidente del TCP, Efren Choque

Fuente: Página Siete

El expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efren Choque, falleció este jueves en Sucre, a sus 61 años, por un paro cardíaco causado por la Covid-19, según declaró su hija Velca Choque a Página Siete. En este momento sus familiares realizan el papeleo respectivo para ver donde será enterrado.

“Hablé con él (Efren) al mediodía, me dijo: ‘Ya voy mejorando, voy a estar bien’. Cualquier cosa voy a estar al tanto ‘sí hija, no te preocupes’, me dijo. Luego mi hermana me dijo que se descompensó y lo estaban llevando a la clínica. Volví a llamar y no contestaban hasta que me contestaron y me dijeron que mi papá falleció”, narró Velca.

Efren Choque fue elegido presidente del TCP en 2014, siendo uno de los primeros escogidos por votación, luego de la renuncia del magistrado Rudy Flores. Antes de eso trabajó en varios proyectos del gobierno de Evo Morales, como la nueva Constitución Política del Estado.

Él era abogado y antropólogo, titulado en la Universidad Técnica de Oruro. Oriundo de una marka de la provincia Litoral de Oruro, ejerció la docencia por unos años y escribió varios libros como cuentos y leyendas de Carangas, Marka: Cultura y Desarrollo del Occidente Orureño. Chipaya: Difusión o Saqueo Cultural (ensayo) y Markatpacha: Reflexiones sobre el proceso cultural histórico en nuestras comunidades. Hablaba tres idiomas: castellano, aymara y chipaya.

Amigos y el TCP publicaron en sus redes sociales sus condolencias a la familia por el sensible fallecimiento. Velca agregó que en estos momentos ellos se encuentran realizando los papeleos respectivos para proceder con el entierro de los restos.