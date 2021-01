Falleció el guionista de “Los Simpsons”, David Richardson

Los Simpsons están de luto por la muerte de uno de los principales guionistas; David Richardson, destacado productor de series de televisión y guionista estadounidense, murió a la edad de 65 años de edad. Así lo confirmó el portal Deadline.

Richardson, es recordado por formar parte del equipo creativo de la familia amarilla más famosa de la televisión y también por ser el productor de las series “Malcolm in the midle” o “Two and half men” , ha fallecido este lunes a los 65 años de edad.

De acuerdo con el diario Deadline, Richardson es un sobreviviente de cáncer de casi 30 años y la causa de su muerte se debió a una insuficiencia cardíaca.

El showrunner construyó una exitosa carrera en la industria de la televisión desde 1985 con la sitcom “Grand”, donde fue guionista y a partir de allí logró ser productor, productor ejecutivo y guionista de muchas series y pilotos televisivos.

Richardson había terminado recientemente la próxima quinta y última temporada de la serie animada para adultos de Netflix “F Is for Family” , en la que se desempeñó al inicio como coproductor ejecutivo, y llegó a ser productor ejecutivo en la tercera temporada.