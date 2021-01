Familiar de médico fallecido por Covid exige que Gobierno cumpla con el seguro

Fuente: paginasiete.bo

Nadia Urizacari, hija del médico neumólogo José Urizacari, quien falleció en agosto pasado, después de deambular de un hospital a otro, afectado por el coronavirus, exige que el Gobierno cumpla con la indemnización que se establece por norma.

“En el Ministerio de Salud nos han pedido una carta de autorización firmada por el ministro (Edgar Pozo) para poder cobrar el seguro de mi padre que murió hace cuatro meses. Justo cuando ya se estaba iniciando el trámite con la anterior ministra de Salud (Eydi Roca), era periodo de transición de gobierno, por lo que el trámite volvió a cero y hasta el día de hoy no tenemos respuestas”, señaló Nadia.

Añadió que desde la aseguradora Univida les dijeron que el pago de los 100 mil bolivianos no procede, si la carta de solicitud no está firmada por el ministro Pozo.

“Somos varias familias que estamos a la espera de la carta de aprobación de parte del Gobierno o que nos digan qué tenemos que hacer, porque es una promesa que hicieron a los médicos de seguridad social para los familiares del personal médico que muera contagiado por Covid, pero a la fecha no nos dan nada y nos mandan de un lado a otro”, se lamentó.

El Decreto Supremo 4270 del 14 de abril de 2020 establece un seguro anual y colectivo de 100 mil bolivianos para el personal de salud en caso de muerte o invalidez, producida por el contagio del coronavirus a través de pacientes infectados con la enfermedad.

Según Nadia, no solamente tienen dificultades en Univida, sino también en las AFPs, donde la institución no reconoce la muerte por riesgo profesional causa del Covid, lo que hace que no puedan acceder al pago de esa indemnización.

Este medio publicó en septiembre pasado que, en seis meses de la pandemia en el país, ninguno de los 140 médicos que perdieron la vida por la Covid-19 recibió su indemnización, según Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia.

De acuerdo con Cáceres, la cifra de médicos y salubristas que murieron por el virus Sars-Cov-19 se incrementa cada día. “En el país al menos se reportan entre uno a cinco decesos (por día)”, aseguró en ese entonces.