“A mí no me gusta que mi hija sea empleada de usted. Entonces, ¿cómo puedo protestar? No voy a pedir una limosna. Para que mi hija no sea su sirvienta”, en respuesta a la periodista Amalia Pando en 1992 cuando le preguntó el por qué del EGTK

Felipe Quispe. Imagen: Archivo La Razón Fuente: La Razón



POR JORGE CASTEL / LA PAZ