Felipe Quispe ya descansa en su natal Achacachi

El líder indígena Felipe Quispe fue enterrado la tarde de este jueves en su natal Achacachi (La Paz). El cortejo fúnebre partió desde la ciudad de El Alto. Para darle el último adiós asistieron cientos de personas con sus wiphalas.

Dirigentes alteños, activistas indianistas, políticos y pochos rojos fueron a despedirse de El Mallku. Antes de ser inhumado, varias personas tomaron la palabra y resaltaron su personalidad y lucha, entre ellas la candidata edil y exsenadora Eva Copa.

«Yo se lo que él (Felipe) siente cuando uno es utilizado, cuando un grupo de personas utiliza al indígena (…). Por qué no podemos estar nosotros ahí (en el poder), por qué sus hijos no pueden estar ahí (…) .Nos dijo los aymaras no podemos bajar la cabeza, los aymaras no nos vamos a humillar nunca y vamos a gobernarnos», señaló Copa.

En martes en la noche, la familia dio a conocer que Quispe falleció a las 16:00 por un paro cardíaco. Su velorio se realizó al día siguiente en la urbe alteña y se extendió hasta esta mañana por la cantidad de personas que asistieron, entre ellas autoridades de Gobierno como la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, y el vicepresidente David Choquehuanca.

Felipe Quispe nació en agosto de 1942, fue protagonista de varias protestas sociales desde 1980. Fundó el Movimiento Indígena Túpac Katari, se unió al Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). También fue dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutsb) y diputado por el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).