Fiscalía eximió de culpa a exvocales del TED-La Paz en caso fraude electoral

La Fiscalía determinó, mediante un sobreseimiento, liberar de culpa a los cinco exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, quienes fueron investigados por el caso fraude electoral de 2019.

La resolución de sobreseimiento, revelada por Gigavisión, corresponde al 14 de diciembre de 2020.

En el documento, se establece el sobreseimiento para los exvocales Marianela Revollo, Freddy Cayo, Florencia Laruta, Juan Pablo Torrez y Antonio Condori, quienes fueron implicados en el caso fraude tras el informe de la OEA respecto a irregularidades en las elecciones de 2019. Incluso algunos ellos cumplieron detención preventiva por el caso.

De los exvocales mecionados, la exvocal Marianela Revollo falleció en julio de 2020. Por otro lado, Antonio Condori recientemente regresó al cargo de vocal electoral departamental de La Paz, por designación del presidente Luis Arce.

En la resolución del Ministerio Público, se exime a los exvocales de los tipos penales de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, además de delitos electorales como falsificación de documentos, manipulación informática alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo.

El argumento para liberarlos de culpa consistió en que no se tienen elementos suficientes para sustentar una acusación.

“Al no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio pro reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como es en el presente caso”, dice el documento.