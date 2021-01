Fiscalía Policial decidirá si caso motín va al Ministerio Público

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Quispe / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que será la Fiscalía Policial la que determinará si el caso de los 26 uniformados investigados por el motín de 2019 y el caso de la wiphala es derivado al Ministerio Público.

“Se están investigando faltas disciplinarias en el interior de la Policía Nacional, no se está hablando todavía de delitos, eso lo determinará la misma Policía… si es que los remite (algunos casos) al Ministerio Público ( )”, aseveró la autoridad en las últimas horas.

Del Castillo insistió en que los uniformados investigados “han ultrajado símbolos patrios y el viceministro de Descolonización (Pelagio Condori) ha pedido que se investigue dentro de la Policía. Qué quiere decir esto, que policías van a investigar a policías”.

El lunes 18 de este mes, el viceministro Condori presentó ante la Dirección General de Investigación Policial Interna la denuncia contra 26 policías por seis faltas, entre ellas el amotinamiento y haber arrancado la wiphala de sus uniformes durante la revuelta de 2019.

La Ley 101 de Régimen Policial establece para estas faltas sanciones que van desde el retiro temporal de tres meses y dos años, hasta la baja definitiva.

Luis Adolfo Flores, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), anticipó a Página Siete el martes que si se tienen pruebas, el caso tendrá que ser resuelto “obligatoriamente ante el Ministerio Público”.

Preparan defensa jurídica

La Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Personal Administrativo (Ansclapol) alista sus abogados para defender a los 26 uniformados que serán procesados en la Fiscalía Policial por el motín del 2019, anunció su presidente, Édgar Chávez.

“A nuestros procesados les vamos a dar el apoyo jurídico y nuestros abogados estarán en todas las instancias que fuesen necesarias”, confirmó Chávez.

La Ansclapol debió reunirse el miércoles a través de la plataforma digital Zoom, pero sólo estuvieron las filiales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se espera otra reunión.

Proceso a Evo Morales

Desde Chuquisaca, el representante de Ansclapol, Carlos Vacaflor, anunció que instaurarán un proceso al expresidente Evo Morales por haber generado la crisis social de 2019.

Confirmó que tomarán esa decisión porque “el gobierno de entonces (presidido por Morales) ha generado toda esta situación (crisis social). Nosotros nos hemos sumado, porque no podíamos abandonar a la sociedad que estaba confrontada con la gente de Morales. No podíamos estar al medio y dimos nuestro apoyo social al pueblo. No hubo tal motín”, aseveró.

“¿Eso significa que abrirán un proceso a Evo Morales?”, insistió Página Siete a Vacaflor y el directivo respondió: “Exacto”.

La crisis de noviembre de 2019 se produjo luego de que un sector de la población acusó a Evo Morales de haber cometido un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de ese año.

