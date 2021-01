Fuerte granizo castiga a El Alto y afecta terminal interprovincial

Fuente: paginasiete.bo

Pamela Pomacahua /La Paz

Una fuerte granizada que duró alrededor de media hora sorprendió ayer a las personas que viven en el noreste de la ciudad de El Alto. La avenida Juan Pablo II y las calles adyacentes fueron convertidas en verdaderos ríos. La cubierta de la terminal interprovincial fue perforada por el granizo.

El cielo gris anunciaba que iba a caer una intensa lluvia, pero las personas no se imaginaban que se trataba de una granizada. Un vecino contó que se sorprendió por la fuerza de la tempestad, que incluso le lastimó cuando cayó en su persona.

“La granizada empezó a las 16:30 y se prolongó hasta las 17:00 más o menos”, contó Eloy Villazante, vecino de la zona Río Seco, una de las zonas castigadas por el fenómeno.

La terminal interprovincial alteña, ubicada en la zona Villa Esperanza, se vio afectada porque el granizo perforó el techo y el agua caía en su interior, lo que provocó la huida de los usuarios y eventuales viajeros.

Las personas tomaron sus previsiones y se pusieron al lado de las bancas para subir si se inundaba el lugar. “El agua corrió por dentro de la terminal”, dijo Rubén Quispe, que esperaba su bus para viajar.

Las calles se vieron intransitables, las personas se acomodaron en las aceras más altas para resguardar su integridad. “El agua está entrado al (edificio del) BancoSol”, fue el comentario que hizo una mujer a su amiga cuando el agua rebasó las aceras.

Una parte de la basura que no es recogida desde hace una semana fue arrastrada por el agua en algunas calles. Los promontorios de basura no son levantados por carros basureros porque algunos vecinos de la zona Villa Ingenio, donde se hace la disposición de los residuos sólidos, no permiten el ingreso al botadero, “quieren seguir reciclando y sus animales se sigan alimentando de porquerías”, de acuerdo con una denuncia de la comuna alteña.

Mientras la granizada caía, los fuertes truenos asustaban a los vecinos. La línea Azul, de Mi Teleférico, paralizó su servicio durante la tormenta eléctrica y la caída de granizo. Cerca del puente de Río Seco, algunos vehículos decidieron quedarse en el lugar varados o en medio del agua porque las calles estaban cubiertas del granizo. “Para qué me iba a arriesgar, cruzando el puente, prefería estar aquí hasta que pase la lluvia”, sostuvo una vecina del lugar.

Algunos puestos de venta se encontraban en el centro de los ríos que se formaron y porque las bocas de tormenta fueron tapadas por la basura. Los propietarios de esos puestos no quisieron dejar su fuente de ingreso y permanecieron cerca de sus mercaderías. “Estoy recogiendo mi mercadería como puedo”, indicó Rosa. Algunos quioscos que están cerca del puente de Río Seco fueron afectados porque el agua ingresó a las casuchas de metal.

La comuna alteña informó ayer que auxiliaron a dueños de viviendas que fueron afectadas por el agua. Llevaron maquinaria pesada para destapar cunetas o escombros que el agua había arrastrado. Algunos vecinos subieron a los techos de sus viviendas con escobas para bajar la granizada para evitar posibles colapsos y goteras en sus interiores.