Gobernaciones cuentan con presupuesto para enfrentar la pandemia, pero no envían documentación

Fuente: ABI

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, detalló el presupuesto con el que cuentan los gobiernos departamentales para hacer frente a la pandemia por coronavirus, sin embargo, a pesar de que se flexibilizó la forma de envío de la documentación, la misma aún no fue entregada a la administración central para que el dinero sea utilizado.

“Requerimos las solicitudes para que estos recursos se puedan ejecutar de manera inmediata, tienen el presupuesto y es necesario que lo utilicen en medicamentos, en recursos humanos, en equipos e insumos de bioseguridad”, remarcó la autoridad, entrevistada por el canal Red Uno.

De acuerdo con la información del Ministerio de Salud, la única Gobernación que completó la documentación es la de Santa Cruz, solamente debe realizar una aclaración; mientras que el resto aún tiene pendiente la entrega de la resolución de aprobación por la máxima autoridad ejecutiva, el informe técnico, la modificación presupuestaria, el saldo en libretas y el informe legal.

La viceministra Hidalgo explicó que se requieren dichos documentos para agilizar el traspaso del saldo 2020 al presupuesto 2021 para la atención en salud en el tercer nivel en el marco de la pandemia.

“Se necesita que las gobernaciones puedan agilizar el envío de todos sus documentos y los requerimos por WhatsApp, hemos dado tantas opciones, porque es muy necesario (…). Ya sea para contratos, medicamentos, insumos o equipos de bioseguridad para poder dar protección al personal de salud”, acotó la autoridad.

En ese sentido, informó que Santa Cruz cuenta con un presupuesto de Bs 26,2 millones (MM) para poder utilizar; Oruro con Bs 5 MM; Cochabamba con Bs 20,9 MM; Chuquisaca con Bs 3,6 MM; Potosí con Bs 750 mil; Tarija con Bs 4,3 MM; Beni con Bs 1,6 MM; y La Paz con 6,4 MM.

Hidalgo recordó que los recursos están disponibles desde el 1 de enero. “Hoy estamos a 25 de enero, podían enviar las autoridades de la gobernación a inicios de enero, los documentos, son 25 días que han transcurrido”.

Manifestó que el cuidado y protección del personal en salud -que lucha en primera línea contra la pandemia-, es de responsabilidad compartida y solicitó que se realice el envío de la documentación para atender de manera inmediata a ese sector con la dotación de insumos y equipos de bioseguridad.

“Si cada autoridad de acuerdo a todas las competencias, como hemos ido viendo, proporciona los equipos de bioseguridad de manera oportuna a los profesionales en salud, camilleras, limpieza, auxiliares, médicos, especialistas, si se proporciona estamos seguros que los números de fallecidos en este sector (disminuirán)”, sostuvo.

Al respecto, indicó que incluso los sindicatos de ramas médicas de la salud pública de cada departamento, deben hacer seguimiento para que se cumplan las competencias y obligaciones de cada nivel de gobierno.

En relación a los gobiernos municipales, manifestó que “se ha verificado que, teniendo el recurso financiero, no han comprado equipos de bioseguridad en la cantidad necesaria; no es que no tienen recursos, sí tienen recursos financieros para poder abastecer y proteger al personal de salud del primer y segundo nivel”.

Sobre la contratación de personal en salud, ante las bajas que se están registrando, Hidalgo comunicó que se realizarán más contrataciones. “Ya hemos tratado este requerimiento con varios municipios, hemos mencionado que vamos a cubrir estas áreas con contratos con financiamiento externo, y también hemos analizado los propios recursos que tiene cada municipio y cada gobernación”, comunicó.