Gobierno anuncia compra de vacunas AstraZeneca y de otras dos farmacéuticas más

El Gobierno anunció este viernes que sumará a la vacuna Sputnik V, la de la inglesa AstraZeneca y de otras dos industrias farmacéuticas internacionales más, pero por ahora precisó que no lo hará con la estadounidense Pfizer por un tema en la exigencia de la cadena de frío.

“Tampoco vamos con la única vacuna (Sputnik V) que vamos meter en nuestro esquema, por lo menos dos seguras más que van a ingresar al país, posiblemente una tercera y posiblemente una cuarta con tal de cubrir todas las dosis necesarias”, dijo en radio Panamericana el viceministro de Seguros de Salud, Álvaro Terrazas.

La autoridad precisó que las vacunas que el país podría adquirir son “muy posiblemente la AstraZeneca de (la Universidad de) Oxford, además de la (rusa) Sputnik V, nosotros pongamos una o dos vacunas (mas) para cubrir la necesidad de nuestra población”.

El miércoles, el Gobierno firmó un contrato con Rusia para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. El presidente Luis Arce informó que la primera remesa (1,7 millones) llegará al país en marzo próximo y señaló que el objetivo es inmunizar, de manera gratuita y voluntaria, al menos al 80% de la población boliviana.

Terrazas afirmó que las vacunas que se vayan a adquirir tienen que cumplir dos elementos: “seguridad inocua, siempre hay efectos adversos con la vacuna”, una en diez mil, una en un millón. El otro elemento, dijo, que la dosis cumpla con la generación de la inmunidad en la persona que reciba la dosis.

El viceministro de Seguros de Salud explicó que no se descarta la compra de la vacuna Pfizer (-70°C) pero su uso exige una cadena de frío mayor que la de Sputnik V (temperatura normal), Moderna (-20°C) y AstraZeneca (temperatura normal).

“Con Pfizer, compraron muchos (países), hemos hecho acercamiento y no se descarta; la cadena de frío es limitante para los países de la región para adquirir, salvo excepciones no se ha descartado, seguimos en acercamiento y esforzando nuestras gestiones para provecer de cadena de frío adecuada y maximizar nuestras capacidad para la introducción de la vacuna, es posible, no descartamos la introducción de la vacuna en el país”, dijo la autoridad.

Terrazas, en declaraciones a medios estatales, informó que se proyecta aplicar la vacuna a alrededor de 300.000 personas, incluido el personal médico, de manera inicial contra la Covid-19. “Nuestra población objetivo es alrededor de unas 150 mil personas que tienen que recibir, en primera instancia, la dosis, hasta 300 mil personas contando a todos los trabajadores de salud”, señaló.