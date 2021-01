Gobierno explica que incremento de casos se debe al diagnóstico masivo

Fuente: paginasiete.bo

Ante el número de casos Covid-19 registrados hoy (2.263), el ministerio de salud informó que el ascenso se debe a que se inició con el diagnóstico masivo en distintos puntos del país.

“Al tener mayor cantidad de diagnóstico, nosotros tenemos mayor posibilidad de encontrar casos”, explicó al respecto la viceministra de Epidemiología, María Renee Castro. La autoridad comentó que en la primera ola no había tantos reactivos.

“Como no había tantos reactivos, no se diagnosticaron, como no se diagnosticaron, no había positivos y la gente muchas veces fallecía sin diagnóstico. Si nosotros diagnosticamos a una persona que de positivo, podemos aislarla de manera inmediata y así poder cortar la cadena de transmisión. Entonces mientras más diagnósticos tengamos vamos captar a muchos más positivos” destacó Castro.

