Gobierno invita al transporte a retomar el diálogo; los dirigentes confirman su asistencia

Mario Guerrero, dirigente del transporte público en Santa Cruz, señaló que por el momento no tienen definidas nueva medidas de presión, pero no las descartó en caso de no lograr un acuerdo

Fuente: Unitel Tras la jornada del paro y bloqueo que ejecutó el transporte en el país, el Ministerio de Economía, invitó a los dirigentes a reunirse este miércoles para encontrar una solución a sus demandas. Los dirigentes confirmaron su asistencia.



“Los convocamos al diálogo para retomar los puntos de ayer y alistar elementos que van a reforzar la propuesta”, manifestó Marcelo Montenegro, ministro de Economía. ​La autoridad manifestó el objetivo es buscar un solución integral para los prestatarios, acorde a la realidad de la economía del país. El sector transporte confirmó su asistencia al encuentro con el objetivo de buscar una solución a sus demandas. Señaló que por el momento no han definido nuevas medidas de presión, pues tienen la esperanza de encontrar una solución el miércoles. «En caso de no lograr un acuerdo con el ministro, sostendremos una reunión para definir otras medidas. Lo que queremos es lograr un acuerdo«, señaló a Unitel, Mario Guerrero, dirigente del transporte público en Santa Cruz. El dirigente señaló que su principal demanda es el diferimiento de pagos. «No queremos periodos de gracia u otros términos engañinfles», sostuvo Guerrero. Desde la madrugada de este martes, el sector transporte de todo el país acata un paro de 24 horas exigiendo al Gobierno, que la vigencia del SOAT 2020 se amplíe hasta el 2021, la mejora de carreteras y el diferimiento de sus deudas con entidades financieras.