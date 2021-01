Grupos afines al MAS se lanzan a la toma de tres instituciones

En Santa Cruz buscan los cargos en el Senasag y la Caja Petrolera, en La Paz pretenden Adepcoca con uso de dinamita. Un senador del MAS rechazó la violencia.

Grupos de cocaleros utilizaron ayer escudos metálicos. Foto: Pamela Pomacahua

Fuente: Página Siete / La Paz

Grupos afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) intentaron tomar por la fuerza tres instituciones: el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag, el miércoles) y la Caja Petrolera de Salud, ambas en Santa Cruz, y las oficinas de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) en La Paz. En el primer hecho hubo toma de oficinas, en el segundo el grupo movilizado y los trabajadores en salud intercambiaron insultos y fueron a los golpes. En el tercer caso, cocaleros liderados por Elena Flores lanzaron dinamita y repelieron las pedradas con escudos metálicos.

Félix Ajpi, senador del MAS, rechazó los hechos violentos y dijo que es “malo venga del MAS o del menos”, los convocó a reflexionar y a evitar la toma de entidades por “pega” si no es previa compulsa. Beto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, no descartó que detrás de los hechos violentos esté el expresidente Evo Morales porque en 14 años de gobierno alentó la toma de entidades o a dividir organizaciones sociales.

El miércoles, un grupo de personas afines al MAS tomaron las instalaciones de Senasag Santa Cruz, pidieron retirarse a los funcionarios y les dijeron que “es tiempo de los profesionales” del partido azul. “Somos profesionales y organizaciones sociales que pedimos a los pititas cesen sus funciones, retírense con sus objetos personales”, dijo Óscar Mamani, uno de los movilizados. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) envió ayer al presidente Luis Arce una carta en la que pide que se mantenga la institucionalidad y el personal técnico en el Senasag, pero de producirse algún cambio debe obedecer a criterios técnicos. “Solicitamos la institucionalidad en el Senasag con la continuidad del personal técnico, que lleva años especializándose y priorizando ante todo el perfil profesional y técnico”, señala parte de la carta.

Adepcoca está resguardada por cocaleros y policías. Foto: Carlos Sánchez

Ajpi afirmó que “no es correcto que con violencia se busque un espacio de poder, no es correcto para nada, desapruebo, de entrarse por la fuerza a un lugar donde se piensa trabajar. Por un principio ideológico no se lleva por ese lado, para acceder a un trabajo se debe calificar”. “Es parte de la corrupción entrarse (a una oficina) a la mala, eso es corrupción, desapruebo y llamo a la calma y si no califican que hagan la compulsa; el que está mejor calificado tiene que trabajar sea pitita o del MAS”.

En el otro hecho violento, un grupo afín al MAS se enfrentó ayer con médicos de la Caja Petrolera de Salud, en Santa Cruz. De acuerdo con videos publicados en redes sociales, la disputa se generó por puestos de trabajo. Algunos trabajadores dijeron que no conocen al grupo que intentó tomar el nosocomio con uso de petardos e insultos. También se observa cómo un grupo de personas organizadas protestan en puertas del hospital y se enfrentan con el personal de salud. Tres de ellos incluso persiguen a uno de los funcionarios, le propinan puntapiés y lo tiran al piso para seguir agrediéndolo. Ante este escenario de violencia, los trabajadores en salud, con mandiles, barbijos y gorros de bioseguridad, reaccionaron al grito de “vayan a trabajar, ¡fuera!”.

Al respecto, una autoridad del hospital sostuvo que ese grupo que irrumpió en la Caja no pertenece al MAS y la disputa se realizó porque en La Paz fue posesionado el doctor Fernando Antelo, como nuevo administrador de la Caja Petrolera, pero un grupo de personas, lideradas por un exfuncionario se vino con un grupo no afiliado para ingresar a la administración con intención de tomarla.

El diputado Astorga pidió al Gobierno evitar estas intervenciones violentas por afines al MAS. “El Gobierno tiene que aplicar la ley contra los movilizados y sobre todo si hubo atentado a la salud de médicos” en entidades privadas.

Toma de Adepcoca

Con piedras, palos, resorteras, petardos y cachorros de dinamita, cocaleros afines al MAS intentaron tomar ayer por cuarta vez y a la fuerza las instalaciones de Adepcoca, ubicadas en la zona de Villa Fátima de La Paz. El grupo afín al MAS pretendió derribar el garaje de Adepcoca y otro grupo intentó entrar a Adepcoca por la puerta principal, pero los productores y seguidores del nuevo dirigente Armin Lluta cerraron los ingresos y estalló el conflicto.

Hasta el mediodía, los petardos se escuchaban constantemente. Hubo una lluvia de piedras y palos que se lanzaron de ambos lados hasta que la vía fue cerrada. Los policías resguardaron el ingreso del mercado de Adepcoca. Cerca de las 16:00, los primeros cachorros de dinamita empezaron a reventar cada media hora, luego hicieron coro con los petardos.

Un grupo intentó tomar la Caja Petrolera en Santa Cruz.

Los seguidores de Flores estaban encapuchados, con cascos y escudos metálicos. Además con resorteras en mano lanzaban piedras. “No nos vamos a ir de aquí hasta tomar Adepcoca. Nuestra dirigente Elena Flores es la que tiene que estar en esa silla”, dijo un cocalero. El senador Ajpi afirmó que Flores no es militante del MAS pero es afín al partido y rechazó que lidere hechos violentos.

Los contestatarios decidieron encender una fogata e indicaron que se quedarán en vigilia. Convocaron a sus bases de los Yungas para resguardar Adepcoca. El 14 de diciembre, los más de 40.000 afiliados a Adepcoca eligieron a Lluta como el nuevo dirigente del sector, pero Flores presentó un amparo constitucional contra esa elección calificándola de ilegal y la justicia falló a su favor. Lluta dijo que Adepcoca es una entidad privada y el Gobierno no puede irrumpir a la fuerza en este sector.

