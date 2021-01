Horóscopo de Josie Diez Canseco para el lunes 18 de enero de 2021

Fuente: https://www.whatthegirl.com

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Difícil momento sentimental, tu orgullo no te permite aceptar que te has equivocado, discúlpate y no dejes pasar más tiempo, podría ser tarde cuando reacciones. Te darás cuenta que con quienes estás tratando tienen entusiasmo, pero no recursos económicos, hoy buscarás a personas que sí te pueden apoyar con tu proyecto. Tu número de la suerte para hoy es 20.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Tienes carisma, pero no lo estás explotando para llegar a la persona que te interesa, hoy el ambiente será propicio para lograr tu objetivo, aprovéchalo y te acercarás al amor. Laboralmente lograras el éxito en todo lo que te propongas, incluso en asuntos que creías perdidos definitivamente. Tu número de la suerte para hoy es 1.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Tratar de ser el centro de atención de tu pareja te llevará a recurrir a actitudes manipuladoras, aunque se dará cuenta te seguirá el juego para evitar discusiones. Tu problema es gastar sin planificar, hoy te aconsejarán al respecto y empezarás a ordenar tu economía, pronto lograrás equilibrarte. Tu número de la suerte para hoy es 21.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Recibirás noticias gratas que consolidarán tu relación sentimental, estarás feliz y querrás compartirlo con todos los que quieres. Día laboral positivo, terminará la racha de respuestas negativas y de estancamiento, recobrarás el buen ánimo y el entusiasmo. Tu número de la suerte para hoy es 2.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Hoy tendrás que apelar a la prudencia y a la diplomacia para superar desacuerdos con tu pareja, los resultados serán muy alentadores. Tus superiores te harán una interesante propuesta laboral, si controlas tu vehemencia podrás llevar las cosas de acuerdo a tus propósitos. Tu número de la suerte para hoy es 13.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): La conducta abiertamente provocativa de la persona que te atrae te decepcionará, hoy perderá interés y preferirás esperar por alguien que vaya con tu forma de pensar. Con firmeza, pero también con diplomacia lograrás que personas que estaban descuidando su trabajo y perjudicando el tuyo asuman su responsabilidad. Tu número de la suerte para hoy es 11.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Empiezas a acostumbrarte a que esa persona ya no esté a tu lado, hoy dejarás de sentir esa ansiedad que te impedía retomar tu vida normal y el pasado empezará a quedar atrás. Las cosas no están saliendo como esperabas, pero no debes desanimarte, se avecinan cambios positivos que recompensarán tu esfuerzo. Tu número de la suerte para hoy es 14.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Día tranquilo en el amor, nada alterará tu bienestar, finalmente has comprendido que sólo la confianza y comunicación alejará las dudas y los celos. Laboralmente te sentirás renovado, empezarás a trabajar en tus nuevas ideas, tu seguridad y convicción te permitirán concretarlas. Tu número de la suerte para hoy es 3.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Habrá buena comunicación con alguien por quien sientes un especial afecto, y descubrirás que su cercanía te emociona, pronto un amor sincero y duradero cambiará sus vidas Los obstáculos que te impedían concretar tus planes desaparecen, surgirán oportunidades y podrás demostrar tu experiencia y conocimientos. Tu número de la suerte para hoy es 8.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Las novedades que esperas a nivel sentimental no se darán hoy, disfruta de tu relación y espera con paciencia, tus sueños se concretarán, pero poco a poco. Aunque tus ideas son buenas no contarás con la aprobación de quienes toman las decisiones, cálmate, más adelante tendrás otra oportunidad con mejores resultados. Tu número de la suerte para hoy es 13.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Te reencontrarás con alguien que hacía tiempo no veías, sus demostraciones de afecto te inquietarán mucho, en poco tiempo volverá a ser parte de tu vida y esta vez concretarán sus sueños. Laboralmente tus planes se encaminan hacia tus objetivos, hoy mirarás el futuro con confianza y optimismo. Tu número de la suerte para hoy es 15.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Día complicado en el amor, te sentirás inseguro y desorientado y podrías tomar el camino equivocado, posterga cualquier decisión, la confusión pasará y tu relación volverá a brindarte felicidad. Estarás muy idealista y plantearás objetivos poco viables, hoy no aportarás ideas, pero sí tu espíritu colaborador. Tu número de la suerte para hoy es 6.