Hospitales de Bolivia no operan a plenitud por la no renovación de 5.000 contratos

En plena segunda ola de la Covid-19, los hospitales del país no funcionan a plenitud porque aún no se renuevan al menos 5.000 contratos del personal de salud porque no existe una partida presupuestaria en el Sistema Único de Salud (SUS) para resolver este tema. Por eso y en la actualidad, el Gobierno modifica esa norma y se comprometió a contratar al menos 4.500 profesionales y trabajadores de salud para todo el país.

“Los hospitales del país no cuentan con todo el personal que debería tener para afrontar la pandemia. En ningún departamento las gobernaciones han podido contratar o recontratar a los 5.000 (profesionales) que tuvimos el año pasado”, dijo a Página Siete el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercin Mamani.

La autoridad explicó que algunos departamentos están más de 40 días sin personal de salud y otras regiones 13 días. Este problema ocurre porque el pasado 31 de diciembre concluyó el contrato de esos profesionales.

Por eso, Mamani explicó que el Gobierno se reunió en cinco oportunidades desde el 1 de enero hasta el domingo con las gobernaciones para ver cómo se podría volver a contratar el personal, ya que es “indispensable” para atender a la población en esta segunda ola de la pandemia.

De acuerdo con el presidente del Comité Científico del Colegio Médico de La Paz, Ricardo Landívar, al problema de la recontratación se suma el tema de las bajas de médicos y trabajadores de salud que se contagiaron la Covid-19. “Es el colmo que los hospitales estén trabajando a media máquina por falta de recurso humano”, dijo molesto.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, explicó ayer que luego de una reunión -entre los Sedes y el ministro de Salud, Édgar Pozo- se decidió que el Gobierno “habilitará al menos 4.500 trabajadores de salud desde especialistas, pasando por enfermeras, bioquímicos, hasta auxiliares de enfermería y de servicio para que puedan incorporarse en el sistema y reforzar terapias intensivas, camas de hospitalización Covid-19”, se lee en una nota del Ministerio de Salud.

El recurso humano es una demanda fundamental de los Sedes debido a que la segunda ola de la pandemia está afectando incluso al personal y urge contar con profesionales del área.

Según Mamani, algunas gobernaciones no definieron un presupuesto de recursos económicos para contratar personal, porque se tenía el compromiso de que el Gobierno asumiría esas contrataciones a través del Programa Covid, que lastimosamente este año no se abrió. “Por eso en la reunión que tuvimos el jueves entre los gobernadores, las autoridades nacionales y el Ministerio de Economía, se ha solicitado la creación del programa con fondos Covid para cada uno de los departamentos y así tener una mejor contención”, indicó.

Mamani relató que en junio pasado, además de la asignación de ese plan, se adicionó el Fondo IDH y así se pudo contratar personal y se compró insumos.

“Nos han mencionado que para asignarnos mayor presupuesto se está creando la reglamentación a la ley que dispone 10% para salud. Con ello también se liberarán rápidamente (recursos) para que pueda llegar a los gobiernos municipales y con eso puedan contratar al personal”, sostuvo el director del Sedes.

Aunque cree que estos recursos llegarán en febrero a las gobernaciones, ya que el marco legal actual no permite agilizar los procesos porque hay un vacío legal para la contratación del personal eventual, porque no existe una partida para ello y los nosocomios están atados de manos para contratar al personal.

“Hemos enviado (al Gobierno) dos propuestas. La primera se refiere a que la contratación del personal entre a la partida de fondos propios, ya que eso era de uso abierto, pero nos han rechazado. Nos indicaron que se debe gastar como alguna partida del SUS”, dijo Mamani.

En Cochabamba -específicamente- se aclaró que en los fondos del SUS no existe una partida por contratación eventual, sólo hay una por contrato de pagos de servicios especializados. “Ambas son cosas diferentes”, agregó.

“Ahí nos han indicado que contratemos por servicios especializados y una vez que se amplíen las partidas del SUS -que no sabemos cuándo saldrán-, se hará el traspaso intrapartidario y con ello se comenzará a ejecutar. Por eso, ningún departamento hasta la fecha no contrató al personal con esos fondos”, explicó la autoridad.

El jefe de la unidad de epidemiología del Sedes Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo que es imprescindible hacer las contrataciones porque los hospitales de ese departamento están llenos. “El Gobierno no ha liberado los recursos”, dijo y resaltó que por eso no contrataron al personal.

En Chuquisaca, el director del Sedes, Jhonny Camacho, dijo a Página Siete que los hospitales están trabajando con personal voluntario porque ya no se pudo recontratar al personal. “No sabemos hasta cuándo estaremos en la incertidumbre. Necesitamos urgente personal”, dijo.

El director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez, indicó que aunque el Ejecutivo prometió que se otorgará recurso humano, aún no se sabe cuándo se contará con todo el personal. “El Gobierno ya contrató al personal para terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Estamos esperando (contratos) para los otros (centros). Las autoridades nacionales aseguraron que (esta tarea) se hará en el transcurso de los siguientes días hasta la próxima semana”, dijo.

Mamani aseguró que entre tanto también se propuso a la Gobernación contratar al personal con otra partida. “Teníamos tres millones de bolivianos para comprar equipos de protección personal. Ahora ese dinero lo usaremos para contratar al personal”, sostuvo. Con ello y con los 350 contratos comprometidos por el Gobierno para Cochabamba, se espera contar la siguiente semana con recurso humano para esa región.

Salud reforzará centros de aislamiento con recursos humanos

Directores y representantes de los servicios departamentales de salud (Sedes) impulsarán la habilitación de centros de aislamiento y la contratación de recursos humanos para la atención de pacientes con coronavirus, informó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

El anuncio fue realizado luego de una reunión sostenida entre los Sedes y el ministro de Salud, Édgar Pozo Valdivia. “Habilitaremos al menos 4.500 trabajadores de salud, desde especialistas, pasando por enfermeras, bioquímicos, hasta auxiliares de enfermería y de servicio para que puedan incorporarse en el sistema y reforzar terapias intensivas, camas de hospitalización Covid, terapias intermedias y centros de aislamiento”, dijo.

Este plan se realiza en el marco del refuerzo en la toma de pruebas y la identificación de nuevos casos de coronavirus mediante las pruebas de antígeno nasal que darán nuevas estadísticas para la atención inmediata de los infectados. “Al ser visibilizados más casos de Covid-19, por el refuerzo en el diagnóstico, los pacientes podrán optar por el aislamiento domiciliario”, dijo e indicó que se hará un trabajo de promoción para acceder a un centro de aislamiento.