Ingresos para Tarija podrían reducirse por la baja exportación de hidrocarburos

El diputado por el departamento de Tarija, José Luis Porcel Marquina, refirió que el contrato de exportación de gas a la república Argentina, cuyo precio está condicionado a la capacidad, repercutirá en los ingresos económicos que recibirá el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales de las regiones productoras de hidrocarburos, debido a que nuestro país no alcanzará los volúmenes estipulados dentro de la Quinta Adenda firmada con el Gobierno Argentino.

“Argentina negoció con el precio, porque como nosotros no podemos cumplir con el contrato de los 20 millones de pies cúbicos/día, se ajustó al precio internacional, y ese precio establece que se nos pagará aproximadamente $us 4,85 el millar de pies cúbicos, que es sustancialmente bajo a lo que se nos pagaba en el 2014, $us 10,5, ¿qué efecto tendrá esto?, directamente en las ingresos que percibe el Estado y en las regalías del departamento”, explicó a “elPeriódico” el legislador.

Para el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Manuel Figueroa de los Ríos, el 2020 ya se constituyó en un año “irregular” respecto al comportamiento de los ingresos departamentales, lo que obliga a las autoridades a visualizar otros horizontes para la inversión.

“Se está siguiendo una serie de acciones que pasan por volcar la estrategia del gasto departamental hacia el sector privado para que se pueda dinamizar la economía, el 2021 tenemos un presupuesto ajustado que asciende a más de Bs 900 millones que representa una quinta parte de lo que se tenía en el auge del gas, más allá de ello, en las regalías se proyecta un presupuesto de Bs 513 millones, muy alejado de los Bs 3.400 millones que se recibió en el 2014”, enfatizó.

Inyección de recursos

Sobre la situación actual del país y la sociedad en su conjunto, Porcel Marquina, que también es economista, consideró que la entrega del Bono Contra el Hambre consistente en Bs 1000, representa una ayuda en tiempos de crisis, pero no es una solución a los problemas financieros de la ciudadanía.

“Es un alivio parcial, en tiempos de recesión los bonos son necesarios, nuestro problema es estructural, más o menos el 80% de la actividad económica en Tarija es informal”, agregó el diputado.