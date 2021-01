La Interpol pidió que Bolivia ya no intente más esa solicitud. Inicialmente la rechazó con el argumento de que tenía móviles políticos. Los exministros Arturo Murillo y Fernando López están en Estados Unidos, según datos de la Policía.

La Policía Internacional (Interpol) rechazó por segunda vez consecutiva la solicitud de sello azul para la búsqueda de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López y dio por cerrado el caso. Ambos se encuentran en Estados Unidos desde noviembre, según datos de la Policía.

“Volvimos a hacer una segunda nota (tras el inicial rechazo) para que nos expliquen perfectamente el motivo en que ellos vieron si era político y volvieron a mandar una nueva nota indicándonos que ellos no dan ninguna explicación, que ellos han visto netamente en esta oportunidad que no lo iban a aceptar y que por favor ya no intentemos nuevamente”, explicó Pablo García, director de la Interpol Bolivia en un reporte a radio Éxito

Las notificaciones azules de la Interpol permiten recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito. La instancia internacional con sede en Francia rechaza algunas solicitudes porque las considera políticas.

Murillo compartió la noticia en su cuenta en Twitter sin hacer comentarios.

La Fiscalía imputó a las exautoridades de Gobierno por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por la presunta compra irregular de gases lacrimógenos.