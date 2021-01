Intervienen fiestas clandestinas en discotecas del municipio de Quillacollo

La Intendencia Municipal junto con la Policía realizó un operativo en tres discotecas en Quillacollo, donde se registraron fiestas clandestinas.

Las personas, que no tenían barbijos y no respetaban el distanciamiento físico, trataron de escapar cuando vieron a la Policia, algunos trataron de esconderse en los techos, mientras que otros corrían para no ser detenidos.

Los encargados de los locales fueron detenidos, y se procedió al decomiso de bebidas alcohólicas y los equipos de música. Además se clausuraron los lugares.