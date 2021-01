Irán advierte a Corea del Sur que no politice la incautación del buque y exige la liberación de fondos

La negativa de Corea del Sur de pagarle a Irán «se debe más a la falta de voluntad política de Seúl que a las sanciones de EE.UU.», según Teherán.

Fuente: ActualidadRT

Irán ha advertido a Corea del Sur que no politice la incautación de su barco por parte de la Guardia Revolucionaria iraní en el golfo Pérsico, informa Reuters, citando a medios estatales iraníes. Asimsimo, Teherán sigue presionando a Seúl para que libere los fondos congelados por las sanciones de EE.UU.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Choi Jong-kun, llegó a Teherán el domingo para discutir acerca de la liberación del petrolero de bandera surcoreana MT Hankuk Chemi, decomisado por los militares iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz hace una semana.

El país persa ha negado las acusaciones de que la incautación del petrolero y su tripulación de 20 miembros equivalió a una toma de rehenes. A su vez, el Gobierno de Irán arremetió contra Corea del Sur por haberle congelado 7.000 millones de dólares bajo el pretexto de cumplir con las sanciones estadounidenses. En ese sentido, Teherán aseveró que era Seúl el que tenía los fondos de Irán como «rehenes».

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó a Choi que Seúl «debería abstenerse de politizar el tema y la propaganda infructuosa y permitir que prosigan los procedimientos legales».

«Durante aproximadamente dos años y medio, los bancos surcoreanos han congelado los fondos de Irán. No es aceptable. En nuestra opinión, esto se debe más a la falta de voluntad política de Seúl (para resolver el problema) que a las sanciones de Estados Unidos», declaró Araqchi.

Por su parte, un portavoz del Gobierno de Irán afirmó el martes que el barco fue incautado en base a una orden judicial iraní por «contaminación ambiental».

Sin embargo, el operador del petrolero,Taikun Shipping Co. Ltd., señaló a Reuters que antes de la incautación de la embarcación las autoridades iraníes no habían realizado ninguna investigación sobre posibles violaciones de las normas ambientales.