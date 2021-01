Jefe de bancada del MAS califica de «demagógico» pedido de ítems para salud

Fuente: Página Siete

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Luis Adolfo Flores, calificó de “demagógico” el pedido de la oposición de dar ítems al sector salud. La petición es que los ministerios de Salud y de Economía doten de 10.000 ítems a profesionales en salud.

“Es una solicitud demagógica, porque en realidad la reunión del Ministerio de Salud en Santa Cruz fue para hablar sobre las necesidades, de acuerdo a las posibilidades de los municipios, gobernaciones y del gobierno nacional para entregar ítems en los municipios más pequeños”, declaró Flores.

Esta mañana el jefe de bancada de la alianza Creemos en la Cámara de Diputados, Erwin Bazán, informó que envió una nota al Ministerio de Salud donde solicitó la entrega de 10.000 ítems para profesionales de salud. 2.000 para Santa Cruz, 2.000 para La Paz, 2.000 para Cochabamba y el resto para los otros departamentos. Afirmó que las regiones más afectadas “ya no aguantan más” la segunda ola de Covid-19.

Al respecto, el jefe de bancada del MAS aseguró que la oposición no exigió nada cuando estaba el Gobierno de transición. “Es fácil pedir, pero ustedes saben lo que la oposición hizo en la primera ola, no llevaron ningún ítem, ni barbijos, ni guantes, ni alcohol no llevó absolutamente nada a los municipios ni gobernaciones”.

El mandato de transición de Jeanine Añez fue criticado por varios políticos y especialistas por la forma en que afrontaron la primera ola de la Covid-19. En especial por lo ocurrido con los respiradores que llegaron con sobreprecio.