Jhon Mena: le pagaban mil dólares al año y lo amenazaron de muerte

El cochabambino Jhon Mena decidió contar su verdad al programa Game Over Deportes de la ciudad del valle.

Habló del maltrato que recibió en Aurora, club que lo obligó a firmar un contrato de 1.000 dólares por toda la temporada, a razón de 83 dólares mensuales.

Asimismo, denunció abandono de parte del club celeste cuando sufrió una lesión, e inició una demanda para poder jugar en otro equipo.

Cuando pidió ser cedido a Atlético Palmaflor, algunos supuestos hinchas de Aurora lo amenazaron de muerte.

“El club es mi casa, yo amo Aurora, siempre fui hincha y las cosas que tuve que hacer fue porque me trataron mal. Me duele esto, pero a veces no tienes otra opción”, declaró Mena.

Su situación tratada por la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia reveló el salario de 581 bolivianos (ni la mitad del salario mínimo nacional que es Bs 2.122), además que el jugador denunció que fue presionado para firmar el documento cuando tenía 19 años.